Lo que Simone Biles quiere decir

ES DIFÍCIL en este mundo en que vivimos separar lo auténtico de lo impostado. En realidad, estamos en la época de los grandes decorados y de los grandes disfraces. Estamos en la época en la que apenas es posible desprenderse de la tiranía mediática, de lo que nos devora, por dentro y por fuera. Muchos generan una gran angustia e intentan salirse de la gran corriente que irremisiblemente nos arrastra.

Y eso, en el mundo de la fama, es aún peor. La corriente, más fuerte. En estos días de Juegos Olímpicos veo a muchos deportistas no demasiado conocidos (o no demasiado conocidos por mí) en la pantalla. Sienten el peso del oro que la mayoría no se ha de colgar.

Escucho historias personales emocionantes, atletas que parecen liberados, sin embargo, de esa necesidad de gloria, o de esa necesidad de cumplir con su país. Atletas, por ejemplo, que han sido madres y aun así se someten a un grandísimo desgaste, pueden permitirse el lujo de perder (aunque luego algunas ganen). O está ese amour fou por el esfuerzo sin límites de los participantes del triatlón, con gente inabarcable como Javier Gómez Noya: allí estaban, ¡a las 6.30 de la madrugada para darse la gran paliza del siglo!

Vale. Toda esa gente esforzada merece nuestro reconocimiento. Y como no pertenecen a deportes muy mediáticos, al menos no tanto como el fútbol, quizás logren sacudirse un poco el peso de la fama, o el miedo al fracaso. ¡Ah, el miedo! La gran trampa. Lo que nos controla y nos destroza. El miedo al fracaso en un mundo que exige más y más triunfos. Y que mira de reojo al de al lado. Creo que deberíamos dejar de jugar ya a este juego.

Entonces apareció Simone Biles. La gimnasta estadounidense pasa por ser la más completa de la historia. Y ahí lo reconocía el otro día una de las grandes, Nadia Comaneci. De pronto, la gran estrella de los juegos se apaga voluntariamente ante nuestros ojos de ávidos espectadores de la perfección. La gimnasta más luminosa se hace invisible, renuncia a la batalla por equipos. El potro se convierte en el potro de tortura. Y explica: “Muchas veces siento de verdad como si cargara sobre mis hombros el peso del mundo”. Ella, grácil y voladora, milimétrica en sus movimientos, estaba en realidad moviendo un peso infinito. Ella, en su perfecta ejecución, en esa belleza de contorsiones que nos ofrecía, llevaba atado el peso de la fama.

Quizás la admiremos más ahora. Lo que Simone Biles quiere decir (y que otros deportistas han dicho, como la mismísima Osaka, que en su día se retiró de Roland Garros) es que todo debería tener un límite en este tiempo exagerado y abrumador, en esta edad en la que sólo se admite la imagen del éxito. Ha tenido Biles que recordar a la prensa que ella no es una diosa interminable, sino una persona. Ha tenido que descender del pedestal hiriente, del potro de tortura, para hacerse real y humana, para recuperar la libertad. Para arrojar lejos la roca de Sísifo que debía levantar cada mañana.

Y ese mensaje es para todos, aunque seamos mucho más terrenales que ella. Nadie debería sentir que lleva el mundo sobre sus hombros. Nada compensa por una carrera enloquecida en pos del triunfo. No entremos en la perversa trampa de este tiempo. Bajémonos del potro.