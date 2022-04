¿Se terminaron las fiestas para Boris Johnson? La petición de disculpas y el pago de una multa por saltarse el confinamiento en plena pandemia pueden no ser suficiente para que el primer ministro británico salve su cargo. Incumplir la ley es grave, especialmente cuando el que lo hace es precisamente quien las dicta. Pero peor aún es alegar que ni siquiera tenía conocimiento del alcance de sus propias medidas. Así que una de dos: o se va por hacer trampas o se va por incompetente. Decir “lo siento, no volverá a ocurrir” ya se probó en España... y no cuela.

¿Adiós a las ‘hipotecas ganga’ tras la entrada en positivo del Euribor ? Los expertos vaticinan que así será. El principal índice de referencia hipotecaria, que estaba al -0,5 % a principios de año, entró esta semana en positivo por primera vez en seis años hasta situarse en el 0,005 %. Una subida que va a repercutir en todos aquellos que tengan que revisar su préstamo en abril y que por término medio puede suponer un incremento de casi 400 euros al año. La alta inflación en la zona euro va a llevar al BCE a subir los tipos de interés para frenar el alza de precios. Y eso se trasladará a los créditos.

¿Cuándo se renovará la flota de camiones de recogida de basura en la Mancomunidade Serra do Barbanza? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.