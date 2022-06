Lo viejo y lo nuevo

SIGUE coleando Andalucía, y algunos creen que tiemblan los cimientos de la nueva política: sí, aquella política. Creen que lo nuevo ha resultado efímero por precipitación, por vértigo, por exceso de voces y de ecos. Bien está el diálogo, y no tan bien el monólogo (salvo, claro, los de El Club de la Comedia). Puede que el empacho mediático, el atosigamiento de las redes, la tensión como una forma de vida, nos hayan abierto los ojos. Pero volver a los clásicos no es volver a empezar. A veces, hay que corregir la trayectoria.

Los resultados dicen que Juanma Moreno ha puesto techo a Vox, que aspiraba al gobierno compartido, endulzando así el aterrizar de Feijóo. Sánchez no pudo decir lo mismo, como se preveía, pero es que Sánchez está en Moncloa, el lugar al que llega el ruido de la crisis. Las otras izquierdas, al parecer en descenso, o en confusión, a la espera de la mano, dicen que aglutinadora, de Yolanda Díaz, ofrecen una posibilidad de crecimiento al Partido Socialista. Y por eso todo el mundo habla ya del regreso al bipartidismo.

No es que vuelva lo viejo y desaparezca lo nuevo. Esa es una visión muy maniquea y simplista, propia de este tiempo. Se identificó a los grandes partidos con transatlánticos heridos por gigantescos icebergs, mastodontes de otro tiempo condenados a la extinción o la existencia famélica, como dinosaurios. Ya no representaban, ya no sumaban. Las heridas de corrupciones y cosas, de luchas de poder, algunas hasta hace dos telediarios, el desgaste de tanto líder consabido, y por ahí. Los viejos del espectro político, eso eran, aunque tuvieran líderes jóvenes. Nada que hacer ante la nueva oleada de liderazgos mediáticos, ante el gesto desabrido como una de las bellas artes, la modernidad no quería saber nada de las doradas estatuas que sólo quedaban para adornar los frisos y las hemerotecas.

Por supuesto, ha habido aportaciones interesantes y dinamizadoras, y también fiascos, pero lo cierto es que la aceleración del presente lo arrastra todo, y lo que parecía nuevo envejece a gran velocidad, y lo que parecía viejo parece regresar con nuevos bríos. Para empezar, estamos ante la caída de los líderes, ante el fin de los mesías. Hay un momento en el que el chamán pierde la gracia o la fuerza. Trump se convirtió en tiempo récord en una caricatura, ardió su pasión tuitera como una cerilla, aunque a punto estuvo de incendiar la democracia con ella. Los populismos se cuecen ya en su propia salsa.

Esta es, claro, una buena noticia. La desafección, el inconformismo, la insatisfacción, llevó a muchos a buscar soluciones basadas en los liderazgos súbitos, en el alivio rápido. La historia ha girado, como suele, la guerra en Ucrania ha complicado la realidad, las prioridades también han cambiado. Aunque en algunos lugares todavía cuentan con muchos adeptos, los liderazgos mediáticos están a la baja. La gente ha aprendido a desconfiar de las pantallas, ya no soporta el ruido de las redes sociales, ni los dogmas, ni las lecciones, ni las agendas marcadas.

La primera aspiración del ciudadano es hoy que le dejen en paz. Quizás ha llegado el momento de despolitizar la política, después de una grave secuencia de hinchazones ideológicas. La política debe dejar de hablar de sí misma, de ser la protagonista casi única de su propio relato, de hacer tanta autoficción. Todo parece indicar que la dicotomía entre lo viejo y lo nuevo empieza a reescribirse una vez más.