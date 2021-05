LA localización del Imelga ha dado origen a una polémica y discusión por parte de algunos vecinos del barrio compostelano de Fontiñas, alentados por Compostela Aberta y con un cierto apoyo por parte del BNG, fiel a poner el no antes que cualquier consideración. Primero se rechazaba la posible implantación en un solar, porque podía ser usado como zona verde, reclamación atendida por el Ayuntamiento y por la Xunta que trasladaron la localización a otro lugar también en el mismo barrio.

Después la discusión se enfoco primordialmente en la peligrosidad del mencionado Instituto de Medicina Legal dado que se hacen autopsias. De ahí proviene la petición que fuese alejado del barrio. El miedo a virus, bacterias, microorganismos esta a flor de piel en muchos ciudadanos debido a la pandemia que estamos padeciendo y la instrumentalización política por parte de algunos partidos políticos es lamentable. Si actúan de buena fe, solo tiene explicación su actitud en la ignorancia y no ver más allá de sus ojos.

Es muy difícil entender este rechazo a un Instituto que va a llevar funcionarios, profesores y administrativos al barrio, y por tanto movimiento, vida y economía, que sin duda tendrá repercusión en mayor o menor medida en el comercio cotidiano. En unos momentos de dificultad económica debido a la pandemia, donde Área Central lucha para seguir adelante, dificultad que se añade a las debidas a la anterior crisis económica, la llegada de una actividad razonable debería ser bienvenida.

Actividades similares a las que se realizan en el Instituto de Medicina Legal se hacen en multitud de centros análogos al instituto en muchas ciudades españolas y europeas, así como en centros de investigación. Departamentos universitarios de Genética, Microbiología, Centros singulares como el Cimus o el Ciqus, todos los días trabajan con microorganismos y no se esta ni preocupado ni se tiene temor alguno. Por supuesto tienen las medidas de seguridad usuales.

Dado que el argumento de peligrosidad del Instituto, era insostenible, Compostela Aberta, cambió a última hora el argumento, diciendo que es mucho mejor localizarlo en la Ciudad de la Salud proyectada por la universidad a pesar de ser un centro no universitario. La propuesta no es más que una más en la línea de las actuaciones de Compostela Aberta. De estas, tenemos muchas pruebas durante sus cuatro años de gobierno de la ciudad, años de los cuales costará a la ciudad muchos años recuperarse. No hay más que ver lo que hicieron en la avenida de Vilagarcía, el resultado económico de la municipalización del servicio de aparcamiento, el grado de ejecución de las inversiones no llego al 18 % en ningún año y que con su actuación y protección se llegase a considerar a la ciudad como el paraíso de los okupas. Por todo ello es una buena noticia que el pleno de Compostela ratificase la semana pasada la localización del Imelga.