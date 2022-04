Logística rusa

LA mala logística del ejército ruso en la invasión de Ucrania ha mostrado que Rusia era incapaz de hacer un normal aprovisionamiento de alimentos y de material bélico a sus soldados, así como una distribución correcta de la tropa en los diversos frentes, sorprendiendo a algunos observadores. Logística que parecía fácil hacer por cualquier país europeo.

La guerra emprendida parece como si fuese del pasado siglo, sin usar las técnicas modernas que requieren entre otras cosas una buena logística que posibiliten unas acciones rápidas y flexibles.

Sin embargo, si se conocen ciertos aspectos de la vida diaria rusa y sus precedentes, no parecería tan extraño esta falta de acierto logístico. Visité por primera vez la Unión Soviética en el año 1976, con ocasión de un congreso de Física de Partículas que reunió a 800 investigadores de todo el mundo en Tibilisi.

Aproveché para visitar diferentes ciudades y varias instalaciones científicas. Después de 1990 he visitado muchas veces Rusia, especialmente San Petersburgo, donde el Instituto de Física de Altas Energías de la USC tiene una intensa y fructífera colaboración con su universidad.

En la primera visita, la principal constatación fue que la organización de los viajes y las conexiones fue tal, que la mayor parte de los investigadores tardaron más de un día y algunos tres, entre su llegada a Moscú y el aterrizaje en Tibilisi. La infraestructura existente era incapaz de hacer esa operación.

En aquel tiempo, no era trivial hacer cosas normales en cualquier otro país, como conseguir papel higiénico en un hotel (se tenía que negociar con una señora que había en cada piso de los hoteles), o comer algo en un hotel en un tiempo inferior a dos horas. En los aviones había moscas dentro y se parecían a los vagones de tercera que había en la España de principio de los sesenta.

La gran Unión Soviética que había enviado un hombre al espacio y que había hecho la bomba de hidrógeno, que tenía muy buenos

físicos y matemáticos, sin embargo no funcionaba. Eran capaces de realizar técnicas pioneras de aceleración de partículas, pero eran incapaces de llevarlas a término, por su falta de infraestructura básica.

Todo lo que no era prioritario, no funcionaba. No tenían una logística ni una industria del frío capaz de distribuir fruta y otros alimentos desde el Sur al Norte ni en muchas ciudades. A partir del año 2000 la situación mejoró notablemente, pero todavía hay muchos problemas sobre todo fuera de Moscú y San Petersburgo.

El ejército no solo es el número de militares y de material bélico con que consta. Por el contrario, es reflejo de cómo funciona la sociedad que le nutre. De ahí sus problemas logísticos en Ucrania.