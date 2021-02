DESCULPEN que hoxe non lles fale das eleccións catalás, unha das Autonomías que decidiu que telo todo non era abondo. Prefiro convidalos a unha viaxe pola biografía e a arte de tres artistas galegos, sen moverse do asento. Unha posibilidade á nosa disposición grazas ás visitas virtuais da Biblioteca de Galicia, para percorrer as exposicións da Cidade da Cultura, mentres non podemos facelo de xeito presencial.

Comezarei falándolles da exposición dedicada a Lolita Díaz Baliño: a discreción imposta dunha grande artista, unha pintora e ilustradora prodixiosa, inxustamente esquecida. Cada 30 de xaneiro a Consellería de Cultura, en colaboración coa Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, celebra o Día da Ilustración, dedicada este ano á Lolita Díaz Baliño (A Coruña, 1925-1963).

Xa intuíron polos apelidos que Lolita é irmá de Camilo Díaz Baliño, artista ao que lle dedicaron o Día da Ilustración do ano 2018, pai do inesquecible Isaac Díaz Pardo, tamén presente ata o 4 de abril no Museo Centro Gaias a través da exposición “As miradas de Isaac”, que ofrece unha visita virtual guiada todos os sábados e domingos pola mañá.

Lolita foi unha pioneira da ilustración que cultivou tamén a pintura e outras artes como a fotografía, sen esquecer o seu labor como formadora doutros artistas novos. Tomou parte en exposición artísticas, desafiando as convencións da época. Colaborou en revistas como Céltiga, Mariñana ou Galicia Gráfica, na que ofreceu unha imaxe moderna da muller. Deseñou portadas que lle deron un valor engadido a algúns dos libros da editorial Nós.

Lolita foi a primeira muller en ingresar na Real Academia Galega de Belas Artes en 1938. Unha muller, en suma, adiantada ao seu tempo que abriu camiño a outras artistas. Esta exposición, antídoto contra a desmemoria, faille xustiza.