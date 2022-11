Los botines blancos de Piqué

SE ha despedido Gerard Piqué, Geri, o sea, de la peña, de la afición, de los admiradores globales, con un partido contra el Almería. Vestía creo, botines blancos (quizás no), así que me pareció bien robarle el titular a Umbral, que estás en los cielos (literarios, ‘of course’). Piqué se ha despedido como por sorpresa, súbito, de repente, que es algo muy de la fama y de las redes sociales, o a mí me lo parece. Llevo estos días lidiando mucho con Elon Musk, como saben mis sufridos lectores, otro que tal, y sólo he sacado en consecuencia que ha logrado ser muy visto y leído, montando ese pollo confuso y pelín egocéntrico con la entrada en la pajarería azul, hasta el punto de que a ratos casi te ves lidiando con un trasunto del pájaro loco, dicho sea sin ofender, que por otra parte a mí el Woody me encantaba. Tenía madera.

Hace falta gente arriesgada, aunque no sabemos para qué. Piqué siempre ha jugado al vértigo de la fama, será que le salía de natural, de tal forma que llegué a pensar que el fútbol no le llenaba lo suficiente. Gerard Pique, Geri, o sea, le ha sacado jugo a la fama, para que engañarnos, sin encasillarse en lo de ser central, que le molaba, pero no tanto como esa presencia internacional, eso de estar siempre en la pomada. Algunos pensarán que mucha envidia es lo que hay, pero sucede que el fútbol proporciona hoy unas dosis desmesuradas de fama, en muchos casos sin ser reclamada por el interesado. Sucede que el personal tiene sus dioses en el verde, mientras cualquier otra destreza se mira de soslayo, o no se mira, de ahí que muchos niños quieran ser futbolistas, pero no Premios Nobel, pongamos por caso.

Piqué, excelentísimo jugador, se vio lleno de fama, como sus compañeros en las filas del Barcelona, pero él sí supo qué hacer con ella. Culo de mal asiento (es un elogio), le buscó posibilidades y fue construyendo su figura extra balompédica, aunque partiendo de las verdes praderas, donde empezó todo. Con o sin asesores, se encaminó por las redes, donde supo siempre poner la frase y la opinión, solicitada o no (como tantas), pero que servía para provocar incendios en su contra o adhesiones inquebrantables.

Piqué, omnipresente en su área e incluso en la contraria, pues utilizaba muy bien de cabeza en ambas, ejemplificando ese espíritu contradictorio, se hizo también omnipresente en el mundo real, con gran mano y sentido de oportunidad para los negocios según parece. Polémicas aparte en otros terrenos, le sacó brillo a la Copa Davis y en ello sigue, si no me equivoco. Aprendió a colocar el corpachón como en las áreas, no sin recibir a menudo recias críticas, y bordeando siempre el filo de la navaja, lo que producía cierta confusión, de tal manera que tenía gente encandilada con su figura mientras otros lo tildaban de traidor o así, y, viendo su desempeño en el mundo mediático, seguro que no había nada que le complaciera más que esa habilidad suya para provocar tormentas allá por donde pasara. Un poco a lo Salvador Dalí: “es bueno que hablen de uno, aunque sea bien”.

Luego vino Shakira, o ya había venido, y ahí todo fue cuché y fiebre mediática, y luego se fue, pero Piqué no se ha detenido por los contratiempos del amor y, tras su despedida y sus botines blancos, mira ya al palco de sus sueños. Hay que reconocerle que siempre ha mirado lo más arriba que ha podido. Sin por ello coger tortícolis.