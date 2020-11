A nadie vamos a matar por no llevar la mascarilla en la boca ni nadie va a morir porque fumemos en la calle. La incidencia del coronavirus comienza a caer y ya está por debajo de 500 casos por cada 100.000 habitantes. La estabilización de los contagios se nota también en los hospitales, aunque la situación sigue siendo muy complicada. Las autoridades delegadas de las comunidades autónomas respiran un poco, menos en Asturias, Cantabria y Valencia. ¿Están siendo efectivas las medidas restrictivas?

Durante el estado de alarma, te digan lo que te digan, aunque sea algo absurdo, obedeces de forma inmediata. Si te dijeran que no te puedes sentar en un banco, obedecerías sin más. ¡Es la salud! Es un elemento muy potente, va a lo más hondo de nuestras preocupaciones. La ansiedad sanitaria es un efectivo remedio en manos de las administraciones. He visto muchas veces, y me impresiona, como hay gente que quiere que la controlen más, por ejemplo en los aeropuertos, para que haya, supuestamente, mayores garantías. Y la amenaza real es ínfima frente a los resultados. Aquello que todos esos controles evitan es muy pequeño frente a los resultados que produce el poder de control. Algo similar esta pasando con la pandemia.

Ante la incomprensible pasividad del Gobierno para decretar los confinamientos domiciliarios, algunas autonomías han pedido a sus ciudadanos que se autoconfinen en sus casas. Los efectos del miedo parecen ser el principal aliado de los poderes públicos. La incompetencia en la gestión y la falta de previsión se suplen con la plena disposición de una ciudadanía amedrentada.