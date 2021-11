¿Los egos y Yolanda?

SORPRESA. Alucinados andan en la esquerda rupturista galega, y no digamos en el nacionalismo, el del Bloque que siempre fue por libre, y sus ramificaciones que un día decidieron unir fuerzas con los indignados del 15M, con los mensajes que lanza la vicepresidenta Yolanda Díaz en su enésimo intento para continuar en la vida política. En la que lleva desde principios de siglo y, conviene no olvidarlo, compitió con ¡¡¡Manuel Fraga!!! en las autonómicas de 2005 de candidata siendo coordinadora de Esquerda Unida. Ni que decir tiene que no salió elegida y ni Emilio P. Touriño ni Anxo Quintana se plantearon contar con ella.

Ada Coalu, Mónica Oltra, Mónica García o Fátima Hamed Hossain, incluso Irene Montero o Ione Belarre son nuevas en esto; la ferrolana, por ejemplo, lleva más tiempo que el propio Alberto Núñez Feijóo en la res publica.

“No creo que se trate de una suma de partidos ni una suma de egos”, gusta decir la ministra de Trabajo y recuerdan en Ferrol o en Santiago, en Vigo o en A Coruña, en Ourense y Lugo, que a Yolanda rechaza sumar egos.... “co seu xa ten dabondo”. Lo que sí le encantan, recuerdan desde lo que fue AGE, En Marea o en el PSdeG ferrolano, la capacidad que tiene para deshacer acuerdos, modificar ideas y buscar siempre su camino. Que en Madrid repasen su trayectoria y descubrirán los egos.

Por eso alucinan cuando ven encabezando movimientos populares a alguien que sacó al propio Xosé Manuel Beiras de sus casillas, que fue incapaz de entenderse con el dialogante Vicente Irrisari y que no dudó en cambiar de provincia cuando supo que como nº 2 de Gómez-Reino en A Coruña no saldría elegida. Cosa de egos. a. TRABANCA