Los humanos se dividen en dos

¿Quién es el dirigente socialista más ocupado de Galicia? Un profesional de la comunicación que tiene por costumbre responder a diario más de un centenar de emails, atender una veintena (mínimo) de llamadas y celebrar otras tantas reuniones, divide a los seres humanos en dos: los que responden al teléfono y a los mensajes que reciben, y el resto. José Manuel Lage Tuñas, con autoridad en el ayuntamiento de A Coruña y que a veces representa en comparecencias públicas al líder del PSdG, Valentín González Formoso, pertenece al segundo grupo. O tiene mucho trabajo, o se organiza muy mal o mira por encima del hombro a los ciudadanos. No es de fiar.

¿Los gerentes de las siete áreas sanitarias de Galicia acompañaron alguna noche a un familiar internado? Debe ser que no. Si hay unanimidad en pacientes y allegados es que todos los hospitales públicos de nuestra comunidad tienen una carencia común: no piensan en los demás. Hay que curar a los enfermos, sí, pero las vetustas poltronas para la familia son insufribles. ¿Habrá presupuesto para no “matar” de desesperación a los afectados?

¿Cuándo sabremos como

responderá la economía en

la Unión Europea tras el

aumento brusco del Euribor?Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.