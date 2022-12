HABLO largamente con Pedro Simón, periodista de El Mundo y escritor. La suya es ya una larga trayectoria. Acaba de sacar a la luz Los incomprendidos (Espasa), que viene a ser la segunda parte de una trilogía sobre las entrañas de la familia. Hace poco más de un año estábamos hablando del Premio Primavera, que había ganado con Los ingratos, donde ya despuntaba ese gusto por los demonios familiares. Ese gusto o ese terror.

Simón teje la novela con el pasar de los días, sin grandes palabras, sin menciones históricas (más allá de las imprescindibles). Es una novela sobre lo cercano que puede ser muy lejano. Es una novela sobre cosas que pesan, como una piedra en el corazón. Y te gusta que Simón teja su novela con materiales de lo cotidiano, con los hilos de la vida, sin ninguna tentación por lo ceremonioso ni lo solemne, sólo ese tejido frágil con el que se construye en realidad el mundo, suma de todas las vidas, de todos los tejidos, de todos los hilos que somos y seremos.

¿Quiénes son los incomprendidos?, le digo a Pedro Simón. ¿Quiénes? ¿Los padres o los hijos? ¿O ambos? Pues aquí se narra cómo se construye la existencia, pero late desde el principio el inmenso dolor que nace el día en que tu hijo adolescente decide no darte ya la mano, o recibir un beso delante de sus amigos. Algo se rompe, si, y es la virulencia con la que estalla la adolescencia, el camino de rocas y de espinas hacia la edad adulta... que tampoco es mejor, ni más seguro. Es el sufrimiento del que crece y ha de dejar caer la mano, ha de voltear la cara, para decir, soy yo, la soledad vendrá a saludarme cuando ya no estéis, aprenderé a caminar estas calles fingiendo que no importan los afectos, es la frialdad del que descree de aquellas noches de cuna que no puede recordar, de los parques, de los cumpleaños, la vida desnuda al fin, es la negación de los padres que son siempre ese vínculo necesario, pero demasiado antiguo, la pasión, en fin, por volar sin red.

Habla Pedro Simón de la adolescencia como de una travesía. De un oleaje profundo, en el que no siempre hay rocas a las que agarrarse. Pero existe un cierto placer en dejarse mecer por las peligrosas aguas del océano inmenso, retar al miedo. Inés, aquí, Inés del alma mía (así la llama). Rompiendo amarras, ignorando el entorno, viviendo en la burbuja, odiando las palabras esperables. Luego, andando las páginas, se sabrá más. Pero no lo diremos.

Los incomprendidos es una novela de trauma. También de tragedia. Esas vidas zarandeadas en su normalidad. Ese viaje que va de un piso pequeño en Carabanchel a un chalé en Boadilla. Va sobre la culpa, la buena y mala suerte, lo que no se puede borrar. Me habla de Simone de Beauvoir, que ya explicó los males que crecen en la familia. Me dice, lo ha dicho varias veces, “la familia es un gran territorio para la observación animal, es como un terrario. Cada uno se comporta de una forma, aunque compartan el espacio”.

¿Qué nos lleva a arrastrar la culpa como un pesado fardo, aunque a veces sea irreal? ¿Qué clase de educación nos ha cargado con ella, de la cuna a la sepultura? Pedro Simón también muestra la burbuja de las redes (que él no tiene ni quiere tener). Cree que hoy todo parece preparado para que nos queramos menos. He aquí la familia por dentro, el oleaje que nos aleja, pero que, con suerte, puede devolvernos a la playa para empezar otra vez, sabiéndonos impuros y gozosamente frágiles. Sabiéndonos, al fin, humanos.