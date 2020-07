Los ingleses al sol

EL SOL da alegría y cosa buena, pero no si es en exceso. Vivimos en la esquina verde, llena de agua, y sin embargo el verano cae sobre nosotros sin misericordia. No quiero pensar en otros lares. Me despierto en medio del mismo sueño: hay una locomotora que se atisba a lo lejos que avanza presumiblemente sin control. Eso que viene es, creo, el futuro. Vemos venir el mal, pero no estamos seguros de saber pararlo. Lo peor es justo eso: que se ve venir. Tampoco hay forma de quitarse de en medio. Porque entonces los pies se hacen de plomo, no hay manera de moverse del sitio. Como en todos los sueños, cuando quieres correr hay algo que te impide moverte.

Hemos aprendido a sospechar del porvenir. Hay motivos, porque lo que nos prometen rara vez se cumple y siempre hay alguien dispuesto a aguar la fiesta. Los estados se reinventan con un egoísmo de nuevo cuño, que es fruto de la incapacidad política. Creen que casa con dos puertas mala es de guardar. Prefieren dominar su jardín, como hace Boris, aleccionado en la poda por escribas, consejeros y propagandistas, que dominan el arte de alentar un patriotismo de baja calidad y pullitas al vecindario. Shakespeare se mondaría, o sea, con todo el Globe. La comedia sólo está al alcance de los grandes, mientras la tragedia la hace cualquiera. Bueno, más o menos.

Los británicos protestan airados en los informativos porque dicen que hay más seguridad aquí que allí, pero sobre todo porque se pierden el Mediterráneo que es la promesa del sol. Hasta Byron, en sus brumas, amaba el Mediterráneo, incluso como lecho de muerte. Hoy el Grand Tour de los románticos, aquel erasmus para ricos, pasa por Magaluf, aunque tal vez ya no se escriban poemas a la luz de la luna. Lo de la cogorza no es tan nuevo: los románticos tenían sus movidas, pero luego escribían guapamente, enredados en opio, y morían de amor o de tuberculosis, o de ambos.

Boris Johnson ha conseguido enfadar a toda la peña, nacional y extranjera, algo que tampoco es tan raro entre políticos. Dicen que el personal puede volar desde esa otra peña, el peñón, y así burlar el confinamiento posvacacional. Gibraltar va a modificar hábitos y políticas, todo se está liando un poco por culpa del sindiós del brexit, que sólo se le ocurre al que asó la manteca. Los llanitos dicen que quieren un arreglo, un acuerdo aduanero, y así. No va a ser tan fácil decir adiós a Europa, colegas, que pregunten por Inverness. Hay una nueva política que va a uña de caballo, ese afán de ser primeros en algo, aunque luego haya que rectificar, disimulando.

Los ingleses echan de menos el sol, aunque cojan mal el moreno. Entre el brexit y el covid los británicos van a perder su lado Mediterráneo, y eso es un mal asunto. Esta manía de arrancarlos de Europa no va a funcionar, porque la gente ama lo distinto, aunque ame también lo suyo. Conviene no huir ni amurallarse, sino tender puentes justo con lo que juzgas diferente. No es lo mismo la tumbona en Hyde Park, donde vimos jugar a las ardillas, e inauguramos el amor de Shakespeare. Este sol que nos viene cada vez más feroz desde el sur, que nos derrota en medio de la tarde, gusta a los británicos que fabulan con un exotismo de sangría a menos de dos horas de casa. Espero que no sea su último vínculo sentimental con la vieja Europa.