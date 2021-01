Los jueves, vacuna

VISTA desde la perspectiva de los meses transcurridos, la actuación de las administraciones públicas con el COVID-19 tiene no poca semejanza con el atrabiliario modo en que las fuerzas vivas del imaginario pueblo de Fontecilla –donde Berlanga situó su película Los jueves, milagro (1957)– se afanaban para emular a Lourdes y a Fátima como reclamos turísticos inventando las apariciones sobrenaturales de San Dimas, su patrono. Toda la película es un continuar acelerado de chapuzas en una atmósfera cercana al neorrealismo italiano y que sólo la censura logró maquillar para impedir el más veraz retrato de la época.

Respondiendo a las mismas y asentadas bases del peculiar modo de hacer hispano, en el que reina lo atrabiliario, cuantas decisiones y actuaciones políticas se han ido produciendo en torno al virus no han sido otra cosa que la experimentación práctica del método escasamente científico de la prueba/error pero a la española; es decir, sin una sistematización de los errores detectados y una improvisación que –ya recordamos aquí– se parece al británico Stupid sort de intentarlo sin orden ni sistema hasta que la fortuna alumbre la solución.

Por eso ahora que llegó la ansiada vacuna contra la pandemia, las autoridades siguen, con ligeras excepciones, en la improvisación, en la ocurrencia, con sus tan dispares datos de ciudadanos vacunados. Y mientras Israel logró en una semana inmunizar al 12 % de la población –a casi la mitad de personas en situación de riesgo–, el ritmo desplegado en España nos llevaría al 2023 para lograr similares índices. ¿la diferencia?, la señala su ministro de Salud, Edelstein, “estábamos preparados a tiempo, firmamos los contratos con los laboratorios punteros cuando había que firmarlos y les convencimos de que si nos garantizaban las dosis seríamos capaces de distribuirlas en un corto periodo de tiempo. Eso es lo que ha ocurrido”.

Una dejación administrativa, la española, a la que no son ajenas las incomprensibles actitudes de los órganos directivos de colegios profesionales o sindicatos, tan reacios a que otros estamentos sanitarios –Cruz Roja, Ejército, dentistas...– realicen tareas que ellos mismos se ven imposibilitados de llevar a cabo por estar saturados. Ni comen ni dejan comer.

Y ante la indolencia política en decretar la urgencia y los servicios mínimos que la situación requiere, los sindicatos reclaman libranzas, festivos o vacaciones, mientras los profesores critican tener que someterse a las PCR en sus centros escolares en días libres. ¡Maldita burocracia!

Entre tanta ineptitud e irreflexivo corporativismo, la oposición sigue perdida en el absurdo de criticar al Gobierno lo que sus militantes replican en las autonomías y un ministro de Sanidad ¡a tiempo parcial! se atreve a decir que no estamos en una competición. No, ministro, no es una competición entre autonomías; es un enfrentamiento a cara de perro contra la saturación de las ucis y la pérdida de vidas humanas. Y el virus, con su crecimiento exponencial, nos sigue llevando ventaja. ¿Se entera?

Unas actitudes, en fin, que suponen el definitivo paso de la sinvergüencería a la indecencia política rayana en el delito penal, ya sea por discriminación en el caprichoso reparto de las vacunas –sin criterio científico– o por omisión dolosa al renunciar a establecer la urgencia en la prestación del antídoto que con tanta insistencia y celeridad reclamaban de la industria farmacéutica.

¿Y la ciudadanía...? en la más aborregada y dócil sumisión.