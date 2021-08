Los males del algoritmo

MÁS allá de que te gusten o no las películas de Pedro Almodóvar (dicho así, en general, y generalizar no es forma de hablar de cine, ni de nada), lo cierto es que el debate en torno a la censura en alguna red social del cartel de Madres paralelas ha demostrado, o eso me ha parecido, que hay mucha gente preocupada por la larga mano del algoritmo, aparentemente el auténtico dios de la sociedad contemporánea.

Quiero decir que, sea Madres paralelas buena, mala, regular, o mediopensionista, que decía el otro, aquí el asunto está en la censura del cartel: ya saben, un pezón femenino del que está a punto de caer una gota de leche, enmarcado en la silueta de un ojo, del que hace a su vez las funciones de la pupila (la leche también puede leerse como una lágrima). No soy diseñador, de Alberto Corazón lo digo, pero me parece una interpretación interesante, como se ha escrito, simbólica, como suele ocurrir en los carteles, y tal vez, por qué no, pensada para no dejarnos indiferentes.

Pero ya saben que lo prohibido llama mucho más la atención que aquello que no lo es. Por eso cualquier obra censurada se convierte de inmediato en un gran objeto de deseo: justicia poética. Si había una intención provocadora (que sin duda puede haberla: sólo faltaba que el arte no pudiera provocar, sacudir, el alma del que mira), la verdad es que lo han conseguido. La culpa es de los que se han apresurado a ver en la imagen algo digno de ser prohibido de inmediato (la mentalidad medieval está empezando a triunfar, ya saben), pero hoy se echa la culpa al algoritmo, que no es humano, y santas pascuas.

El día en que los algoritmos entraron en nuestras vidas, y el big data en general, perdimos seguramente algunas cosas. Aunque hayamos ganado otras. Vamos camino de la robotización total, y el mercado ve con buenos ojos que el dichoso algoritmo interprete nuestros gustos y nos guie, sobre todo, por el camino de lo que nos gusta comprar, que es de lo que se trata. Si no leer nuestra mente (que será el objetivo final), al menos interpretar nuestros pensamientos. Seguro que los algoritmos están muy mejorados (aunque interpretar la belleza simbólica no parece su fuerte), pero me entristece pensar que el mundo va a quedar en manos de ellos, como me entristece que un ordenador escriba poesía por sí solo. Aunque sea buena.

Quizás sin imaginarse la censura del pezón, Almodóvar ya había expresado su temor a los algoritmos en el pasado. En una entrevista concedida a ‘El País’ en octubre de 2020, con motivo del estreno del cortometraje La voz humana, sobre la obra de Jean Cocteau y protagonizado por Tilda Swinton, ya había dicho: “el algoritmo es el sueño perfecto de todos los tests, a los que siempre que he podido me he negado (...) Nos acercamos a una distopía que me provoca zozobra porque vamos a la deshumanización absoluta”.

Si en la vida diaria el algoritmo nos vigila y decide sobre nosotros, imaginen el destrozo que puede provocar en el arte. Son muchos los intentos por destruir la libertad creadora, quizás porque es una de las pocas libertades que se resiste al control y la manipulación. Si el arte baja las manos, la derrota será inmensa. Finalmente, parece que la censura dio un paso atrás (alguien con dos dedos de frente, que no era el algoritmo) y el pezón fue liberado. Me alegro: es una pequeña victoria necesaria. Pero ya cansa y produce sonrojo que esto suceda una y otra vez. Los artistas no deberían permitirlo.