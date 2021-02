Los milagros no existen, tampoco en economía.

EN economía se suele decir que no existen almuerzos gratuitos, es decir, toda acción que realizamos conlleva un coste directo y/o indirecto (por ejemplo, el tiempo y el coste de oportunidad de renunciar a realizar otras actividades que nos reportarían beneficios). Sin embargo, hace unos días un grupo de economistas, entre los que se encuentra el conocido Thomas Piketty, firmaron un manifiesto en el que proponían que el BCE condonase la deuda pública que mantiene en su balance. Esta cantidad no sería desdeñable: 2,5 billones de euros (384.000 millones de euros para el caso español). Es decir, el 25 % de todos los pasivos estatales comunitarios desaparecían de un plumazo (el 28 % de los nacionales), y sin coste aparente, en tanto en cuanto este dinero en realidad nos lo estaríamos “debiendo a nosotros mismos” (sic). Sin embargo, esta propuesta sí generaría costes no poco desdeñables debido a dos problemas fundamentales.

El primero de ellos sería un problema monetario. Piense el lector que los euros que tiene en su bolsillo o en su cuenta corriente no tienen valor en sí mismo, sino que depende de su capacidad para ser convertidos en otros activos. De esta labor se encarga el BCE (su objetivo principal es asegurar la estabilidad de precios en la Eurozona). Explicado de una manera un poco más técnica, los billetes y reservas bancarias en circulación suponen un pasivo del BCE en tanto en cuanto es su emisor, y nosotros confiamos en ese pasivo porque se compromete a mantener estable su valor, pero ¿cómo lo hace?

Pues a través de los activos que mantiene como colateral de esos pasivos, por ejemplo, toda esa deuda pública que mantiene en cartera. Si en un momento dado nuestros euros se depreciaran generando una inflación de precios, el BCE podría vender esos títulos de deuda pública a cambio de euros (lo que reduciría su oferta), algo no descartable una vez comience la recuperación.

Condonar la deuda pública supone que el BCE perdiese los activos que le permiten asegurar la estabilidad de precios y, por tanto, seríamos los ciudadanos los principales perjudicados, en tanto en cuanto perderíamos poder adquisitivo sin que las instituciones monetarias pudiesen hacer nada. Otra opción sería que los accionistas del BCE realizasen una recapitalización, es decir, los propios estados miembros, por lo que lo ganado por un lado se perdería por otro.

El segundo problema es de incentivos y riesgo moral. Por un lado, en caso de recapitalización del BCE, debe considerarse que la compra de deuda pública no ha sido proporcional a la participación que mantienen los estados miembros, por lo que habría una redistribución desde los países fiscalmente responsables hacia los irresponsables.

Por otro lado, se quebraría la independencia de la política monetaria, por lo que los objetivos de estabilidad a largo plazo serían sustituidos por otros de más corto plazo al servicio de los gobiernos de turno. Pérdida de credibilidad internacional de la institución y, de nuevo, pérdida de confianza en la capacidad de intercambio del euro ¿quién aceptaría nuestros euros cuando su valor puede ser manipulado a discreción?

Los milagros no existen, tampoco en economía.