LOS REPORTAJES de los enviados especiales a Ucrania permiten ver el grado de devastación provocado por los bombardeos: es un trabajo periodístico excelente. Cada vez más, las guerras llegan casi en directo a todas partes, lo cual, quizás, hace que nos acostumbremos demasiado a ese dolor. La costumbre del mal. Pero los periodistas han de hacer su trabajo, mostrar la verdad por dura que sea, y ahí están, entre las ruinas, entre los escombros, a veces muy recientes (poco después de que haya caído un misil), otras, en cambio, ruinas que duermen desde los comienzos de la guerra, pueblos abandonados, o solitarios, envueltos en un aire de tristeza y de luto.

Me suelo fijar en esta evolución del paisaje, tan terrible, provocada por la mano del hombre. Un parque muestra, por ejemplo, un socavón de dimensiones gigantescas: un socavón producido en apenas unos segundos. Algunos edificios de viviendas han sido sajados violentamente por la mitad, provocando una estructura inestable y kafkiana. La combinación de escenarios modernos, modernísimos, con toda la destrucción súbita, produce un raro efecto en quien lo contempla. Por supuesto que conocemos situaciones así: ahí están todos esos documentales que nos muestran ciudades reducidas a esqueletos o a cenizas en la II Guerra Mundial, por ejemplo. Pero es diferente cuando un periodista exclama ante el último bombardeo de Kiev: “es como tirar misiles en la Gran Vía”. Apenas se puede comprender que en unos segundos un territorio de modernidad y progreso sea reducido a un paisaje casi medieval.

Pero los paisajes posthumanos no son raros en este planeta. Quiero recomendarles hoy un libro maravilloso. No sólo porque está escrito con gran belleza literaria, sino porque nos lleva de la mano a un viaje alucinante, emocionante también, por esos lugares que por unas u otras razones han sido abandonados por el hombre. A pesar de lo que describe (lugares posthumanos, como decimos) ‘The Washington Post’ lo consideró el Mejor Libro de Viajes de 2021. El libro se llama ‘Islas del abandono’ y está escrito por la escocesa Cal Flyn, una periodista y escritora excelente, que publica habitualmente en ‘Prospect’ o en ‘The Guardian’. El libro, editado por Capitán Swing, nos proporciona muchas herramientas para entender el extraño mundo de hoy. Y no sólo para entender los lugares heridos y destruidos por la guerra, que ahora vemos con gran inmediatez en la pantalla, lugares en los que la vida cotidiana se ve obligada a resistir a la barbarie.

Este libro nos lleva a esos lugares que definitivamente dejaron de estar ocupados por nuestra especie, por abandono, o por la mucha destrucción que sufrieron, por la contaminación o la catástrofe. Cada vez hay más lugares así. Y Cal Flyn nos cuenta su experiencia en esos lugares, que, de alguna manera, nos recuerdan otros más cercanos que están sufriendo la despoblación mientras escribimos (la España vaciada, por ejemplo), o nos hacen pensar en qué sucederá con algunos territorios afectados dramáticamente por la falta de agua. Todo eso viene a nuestra mente cuando leemos este libro, que, sin embargo, nos presenta una especie de reconquista de la naturaleza de todos esos lugares (“el nuevo amanecer de un renovado estado salvaje”). La vida vuelve a lugares heridos donde el hombre fracasó. Desde Chernóbil a zonas de Detroit, pasando por el bosque prohibido de Verdún, o los viejos campos de Harju, en Estonia. Acepten mi consejo: no se pierdan este libro increíble.