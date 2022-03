PESE a la conmoción que produce el sacrificio del pueblo de Ucrania, especialmente agredido por Putin en su población civil más vulnerable y la pavorosa destrucción de un país, sin dejar de sentir esa emoción, cabe intentar analizar las causas y concausas que nos han conducido a esta situación. De manera harto simplista, algunos analistas acusan a Estados Unidos de ser el responsable de la agresión de Rusia, país al que no le quedó otro remedio que empezar en defensa de las minorías pro rusas de parte de Ucrania, antes masacradas por el Gobierno de Kiew, ante la indiferencia occidental.

La Unión Europea y la OTAN serían meras comparsas seguidora o manejada por Norteamérica en función de imponer su hegemonía militar y económica. De otro lado, se comenta que Occidente no mostró la misma solidaridad y escándalo en otros casos en que las poblaciones civiles sufrieron el mismo acoso que las de Ucrania, ya sea Palestina o Irak. Y eso es cierto.

Por último, sectores del nacionalismo no ocultan en sus comentarios una cierta comprensión hacia Putin, estableciendo imposibles paralelismo entre la causa que defienden y las regiones pro rusas de la nación ahora masacrada. Se ha llegado incluso a manifestar que hoy en día la OTAN no tiene razón de ser porque enfrente ya no está el Pacto de Varsovia y que no existe enemigo.

El origen inmediato de esta guerra está en el reconocimiento por parte de Putin de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk, en el Donbás, al Este de Ucrania, cuyas poblaciones estaban siendo acosadas por el Gobierno central. Y eso está siendo manejado en España por ciertos sectores del independentismo catalán y gallego de forma muy evidente. Putin invocó “sus acuerdos” con Donetsk y Lugansk que prevén “la defensa común contra la agresión externa y el derecho a utilizar la infraestructura militar de cada uno”, de ahí que haya rusos que dicen que para las poblaciones de estos territorios la invasión es “una liberación”.

La brutal forma de invadir este país ha supuesto la condena internacional, pero urge un acuerdo que ponga fin a la guerra, cuya factura no sólo pagan los pueblos ucraniano y ruso, sino todos los europeos.