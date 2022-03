Los que están con Putin

AS cabezas pensantes do BNG non estiveron moi agudas co formato da mensaxe para este 8-M, celebración do Día Internacional da Muller. Antes era Día da Muller Traballadora, denominación máis acaída coa igualdade de clases, unha reivindicación hoxe secundaria, mesmo na esquerda. A formación nacionalista presentou esta semana a campaña. Tomou como referencia a letra da canción gañadora do Bernidorm Fest que representará a España en Eurovisión. O obxectivo, loable sen dúbida, é denunciar a cousificación da muller, pero tal como se expón témome que os resultados van ser contrarios do que se pretende. En primeiro lugar, a iniciativa é de dubidoso respecto á liberdade creativa, de expresión dunha moza, de orixe cubana, pel morena e trazos exóticos, cuxas intencións nada teñen que ver co que se denuncia. Chanel protagoniza un espectáculo que é, ou pretende ser, de puro entretemento. Música e baile para divertir. Se o consegue ou non, é outra cuestión. A campaña tamén favorece a TVE. Sábese que as polémicas aumentan o interese. E coido que había outros asuntos de coxuntura máis apropiados: as mulleres de Ucrania, o aumento da desigualdade salarial en España ou as maiores repercusións negativas que sofren pola pandemia. En fin, unha mágoa.