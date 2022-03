Los semiprofesores

Robert Chambers publicó en 1853 sus Vestiges of the Natural History of Creation, un libro que no se valora como merece, pues anticipa en gran parte lo que luego fue la teoría de Darwin sobre el origen y la evolución de las especies. Las cuestiones que se planteaba Chambers eran dos: la primera es que la vida ha tenido una historia, y la segunda que de esa historia han quedado numerosos vestigios que podemos ir rastreando gracias a los restos que analizan los geólogos y los paleontólogos. En realidad había una gran cuestión de fondo que consistía en dilucidar si es cierto que, como dice el libro del Génesis, Dios modeló a todas las especies vivientes en alguno de los siete días de la creación del mundo, o bien si esas especies han ido cambiando de forma y estructura y unas se han ido transformando en otras.

La cuestión era muy importante, pues el gran creador de la historia natural, Aristóteles, había clasificado las especies de los animales según sus familias, continuando esta labor su discípulo Teofrasto, que hizo lo mismo con las plantas. Aristóteles y su escuela defendían lo que podríamos llamar el “fijismo” de las especies, pero reconocían que entre una especie y otra siempre puede haber otra especie intermedia. Y es de una de esas especies intermedias de la que vamos a hablar. No se trata de los centauros, mitad hombres y mitad caballos, de las esfinges, mitad aves y mitad leones, ni de las sirenas o de la famosa quimera, sino de otra clase de especie híbrida: los semi-profesores.

Teofrasto, sucesor de Aristóteles en la dirección del Liceo, tuvo la genial idea de clasificar a los diferentes tipos de personas en un librito titulado los Caracteres, en el que podemos ver no retratos de personas concretas con nombre propio, sino tipos morales y psicológicos, como el adulador, el charlatán, el supersticioso, el descarado, el avaro... No se trataba, como luego se haría en el cristianismo, de clasificar a las personas partiendo de los siete pecados capitales, sino de esbozar una serie de tipos psicológicos que tienen muchas semejanzas con los que luego creará el psicoanálisis, o la sociología de autores como Max Weber o Werner Sombart. Según estos autores se puede reconstruir un Idealtypus, un arquetipo de la conducta humana, que permite hacer generalizaciones y darle un valor universal, y además describir de un modo bastante aproximado a una persona concreta.

Todos tenemos en la cabeza lo que debe ser un médico, un abogado, un policía, un juez, un militar, un profesor o un artista, y esperamos que se comporten siguiendo unas normas que están socialmente establecidas, casi siempre más de forma más implícita que explícita. Es por eso que decimos que x es un buen médico o una buena profesora.

Para Aristóteles, Chambers, Darwin y para los sociólogos y antropólogos, los prototipos de las especies cambian debido a la presión de las circunstancias externas. Es a eso a lo que se llama la adaptación al medio. Y lo hacen siguiendo el mismo patrón, de manera que cada ejemplar de una especie sea semejante a los que comparten su arquetipo con él. En el caso de los animales decimos que lo más parecido a un tiburón es otro tiburón, y en el caso de las personas también ocurre lo mismo. Todos actuamos libremente cuando tomamos una decisión, pero esa decisión es casi siempre igual a la de otras personas que están sometidas a las mismas circunstancias. Por eso el genial filósofo judío de origen portugués, Baruch de Spinoza, dijo una vez que si una piedra tuviese conciencia, pensaría que cuando va cayendo en el vacío lo hace con plena libertad.

Puede darse el caso de que una misma persona entre en diferentes casillas de la clasificación de Teofrasto, y a la vez cultive el disimulo, la adulación, la charlatanería, la lisonja, la vanidad, la mezquindad, la altanería y la avaricia, de la misma manera que se puede caer en varios pecados capitales a la vez. Nacen así semi-especies sociales, pues de la práctica simultánea de distintos vicios no puede surgir una nueva virtud, de la misma manera que la suma de diez medias verdades no da como resultado cinco verdades, sino solo diez mentiras. Y es que esas semi-especies, en la biología, la historia y la sociedad, están abocadas a la extinción, porque sus metamorfosis no son adaptativas, sino recesivas.

Una de ellas son los semi-profesores, que simultáneamente son profesores y no lo son, que quieren vivir en las tranquilas aguas de una piscina climatizada por el presupuesto general del estado, nadando a la vez en las abiertas y salvajes aguas del océano, que quieren ser funcionarios para poder decir que son emprendedores y empresarios autónomos, sin ser autónomos, ni empresarios, sino funcionarios; que niegan lo que dicen cada vez que lo dicen, que hacen lo contrario de lo que predican y exigen a los demás lo que nadie parece poder exigirles a ellos; que reivindican el derecho a juzgar a los demás, pero se niegan a que nadie que no sea su semejante los juzgue; y que creen que pueden decir lo que es verdad y mentira, cuando les conviene que sea verdad o mentira, naturalmente a su favor y a beneficio de su inventario.

Los miembros de esa nueva especie intermedia creen que son libres, como lo creería la piedra de Spinoza que va cayendo en el vacío, cuando en realidad no son más que el producto y las víctimas de unas circunstancias que no controlan, lo que no se les puede reprochar, pero que además son incapaces de percibir, y eso sí que sería reprochable en quienes creen y dicen practicar una profesión que exige el respeto a la verdad, la capacidad de discernimiento y el cultivo de la inteligencia.

Como todas las especies, los semi-profesores viven en un nicho que les es propio, y lo hacen en un intervalo que abarca desde su configuración como miembro de la especie hasta su extinción como individuo, poseyendo además la capacidad de reproducción. Ese nicho exclusivo es la universidad española, única en el mundo como modelo biológico adaptativo. En ella conviven profesores, alumnos, trabajadores, funcionarios, profesionales, como médicos, abogados, economistas e ingenieros, con los semi-profesores, a los que a veces no es fácil distinguir debido a su capacidad mimética y al desarrollo de sus proteicas metamorfosis.

Si tuviésemos que esbozar su “carácter”, o “tipo ideal” podríamos hacerlo de la manera siguiente. Una vez acabados sus estudios, y partiendo de una fase embrionaria, que puede ser más o menos prolongada, nace el semi-profesor, que comenzará a adaptarse al fluido medio en el que se desarrollará su vida. Y nada más nacer se da cuenta de que lo esencial para su supervivencia será su capacidad de tomar formas que no son la suya. Para lograrlo necesitará mutar constantemente, partiendo del limitado número de bases moleculares que constituyen su genoma intelectual, moral y social.

Pronto percibirá que todo es cuestión de estímulo y respuesta, que toda acción debe suscitar una reacción, a costa naturalmente de ir modificando su estructura, hasta el punto de llegar a perder no solo su configuración inicial, sino toda configuración posible. Su trayectoria académica ha de ser tan recta como la de un cangrejo, tan nítida como la fuga de una sepia acechada por el peligro, tan clarividente como la vida de un topo en su madriguera, tan solidaria con sus semejantes como la de una manada de hienas compitiendo por su presa, y tan democrática como la jerarquía de una horda de gorilas a la sombra de su macho alfa.

Se dará cuenta de que lo que no quiere es ser ni profesor de nada ni profesional de ningún tipo, ya sea médico, jurista o técnico y científico de verdad. Y no lo querrá porque se dará cuenta de que esas configuraciones no son adaptativas al medio enrarecido en el que tendrá que vivir, y en el que el aire más respirable es el que tiene menos oxígeno y más anhídrido carbónico. La cumbre de su capacidad de adaptación sería lograr ser como esas bacterias capaces de alimentarse de hormigón o vivir dentro de un reactor nuclear, o quizás de poder llegar a disfrutar inhalando metano.

En su adaptación al medio universitario español, tan diferente a todo como la España que en la época franquista se ofrecía a los turistas, manejará tres fórmulas mágicas, que podríamos resumir del modo siguiente: no pretendas nunca descubrir la verdad ni ir más allá de lo conocido, por el contrario, haz lo que te pidan y descubre lo que te manden, para que así te puedan llamar original; respeta a quienes mandan, para poder así llegar a despreciar a quienes te obedezcan; haz a los demás lo que nunca querrías que te hiciesen a ti. Piensa que tu beneficio solo lo puedes conseguir a costa del perjuicio de los demás. Así podrás decir con orgullo que quieres ser profesor para no dar clase ni enseñar a los demás, y que todo el dinero público que consigas gastar en pos de tus méritos no es un gasto, sino un ingreso para quienes se han quedado sin él.