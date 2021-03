CUANDO Gregorio Magno fijó los siete pecados capitales no tenía un smartphone. Y menos mal... Si ahora levantara la cabeza (entre tantos posts viciosos e indeseables) enloquecería totalmente. Las novedosas redes sociales se han convertido en el pan nuestro de cada día, sí, pero saltándose ese Purgatorio que describe Dante Alighieri.

Así las cosas, adentrándonos en las mismas, podemos contemplar diferentes flaquezas: todas ellas englobadas en ciertos estereotipos que buscan irradiar falsamente felicidad. Respetando el orden actual, ese que estableció Santo Tomas de Aquino hace ocho siglos, quien tampoco tuvo nunca móvil, la primera maldad que sería preciso abordar es esa soberbia que inunda las RRSS como si se tratara del diluvio universal.

Aquí nos encontramos un popurrí interesante. Desde quienes suben la rutinaria foto trabajando en sus oficinas (enmascarando subliminalmente un “mirad cuan alto he llegado fracasados” con esos stickers que dicen “working time” o “my job is wonderful”) hasta aquellos perdidos que publican diariamente una instantánea de su cara frente al espejo, creyendo ser Angelina Jolie o Brad Pitt, cuando me llevan la planta de Isabel Ayuso y Pablo Iglesias.

A ellos les siguen los que rezuman avaricia, bastante parecidos son quienes desbordan gula. Mientras unos fardan del viaje que se pegaron por Cancún, a lo José Calleja, otros ilustran su fabulosa comida, digna de Juan María Arzak. Una vez al año no hace daño, claro, porque el resto, la mayoría de estos privilegiados pasan las tardes en sus ochenta metros cuadrados desayunando macarrones con atún: que no tiene nada malo, pero claro, no da likes. También están los invadidos por la lujuria, esos que cuentan con Badoo, Tinder, Meetic, Edarling y hasta OurTime. El seguro catenaccio de Karl Rappan, pero aplicado al sexo esporádico, calentando siempre en su banquillo OnlyFans.

Y después llegaría la pereza, que predomina entre quienes lanzan storys o tweets mendigando alguna recomendación, casi siempre sobre series, incluso libros, cuando en su vida han cogido uno: al menos parecen estar dispuestos si se lo receta cualquier desconocido. Ojito con estos, que igual pecan de lo anterior y son más Christian Grey que Jeffrey Lebowski.

Finalmente, en esta infernal travesía que supone deslizar nuestra mirada entre Instagram, Twitter, Facebook y demás primos hermanos, toparemos con gente corroída por la envidia, producto del cúmulo vicioso que contemplan: atrapados entre no ser partícipes y seguir observando o darle bola al asunto, evocando cachos “idóneos” de su existencia, como Nemo Nobody, bajo la consciencia colectiva de Émile Durkheim.

De este grupo, quedarán unos cuantos que se sientan guerrilleros, al estilo de John Rambo, explotando su ira para “confrontar” causas que consideran injustas o “promover” pensamientos que creen legítimos, pero (como suelen hacer tras la pantalla) anónimamente, sin argumentos y proliferando insultos varios.

Estamos cayendo en un mundo con más usuarios y menos personas, más conectados pero menos presentes, que están mejor informados aunque son menos conscientes. Antes humanos... ¿Ahora robots? La única diferencia es que seguimos sin controlar nuestros peores instintos. Primitivos. Actualmente con un teléfono. Eso que no tenían Gregorio Magno o Santo Tomas de Aquino.