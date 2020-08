Los vagones del Sil

habituados como estamos a ver cómo en el ámbito competencial del Gobierno Frankenstein se repite cada vez con mayor frecuencia el insólito espectáculo de los pájaros tirarse a las escopetas; a que la anormalidad acabe, por reiteración, convirtiéndose en normalidad, lo extravagante en repetido, lo inaudito en hábito, a pocos sorprendió que la empresa pública Adif –trufada como tantas otras de puertas giratorias– no encontrara mejor opción para deshacerse de dos accidentados vagones de tren en vías gallegas que tirarlos, ladera abajo, a las aguas del Sil, en Carballeda de Valdeorras.

Como tantas veces ocurre, fue la alarma vecinal la que dio a conocer la aberración, por suerte con una abundante y variada compilación de vídeos que reflejaban que la voluntariosa y consciente acción que los empleados de la empresa pública protagonizaban estaba a años luz de ser circunstancial o accidental. El inexplicable suceso apenas pasó de una pequeña tormenta política de verano que se sustanciará en uno de esos tan descalificadores como improductivos debates en Cortes bajo la premisa del “y tú más”. Si acaso, con esos 35.000 euros de multa que pagaremos lo españoles todos y que no dejan de ser un bochorno más a añadir a la insólita proeza y que aún no ha ocasionado, que se sepa, ni una sola dimisión.

Con todo, lo que otorga al ya de por sí insólito hecho una sobreañadida carga de escarnio y pitorreo lo constituye la doble explicación de Adif de, por un lado, significar que la contaminación fue “mínima” porque los aceites del vagón no se vaciaron –gran consuelo de invocar lo fortuito como propia exculpación por el desmadre ecológico– y la voluntad de establecer un protocolo de futuro para que estas situaciones no se produzcan –algo así como protocolizar la prohibición de matar al vecino–.

La reflexión se trae hoy aquí no por la insana melancolía que produce saber la impunidad en que quedará un atentado ecológico que si resulta inconcebible pensar que lo pueda protagonizar un particular es tanto más escandaloso por provenir de una empresa pública, es decir del Gobierno, responsabilizado como está no sólo de evitar tales sucesos sino de perseguirlos. Lo dicho, los pájaros a las escopetas.

La reflexión viene a cuento por la coincidencia de que en este mismo año y en lo que hace a Galicia, se cumplen quince desde que la Asociación Ecoloxista Adega echara a andar el Proxecto Ríos. Sin duda, una de las actuaciones que en estos últimos años más y mejor han contribuido no solo a devolver la calidad ambiental a nuestros afluentes, sino de actuar como imprescindible instrumento de concienciación ciudadana en favor de la naturaleza en general y de los ríos en particular.

Sus acciones tanto de inventariar la salud de nuestros cauces fluviales como la más participativa de ir arroyo por arroyo limpiándolo de la desidia y negligencia humanas desde un entusiasta voluntariado creciente cada año en número y responsabilidad acredita una vez más cómo la sociedad civil se anticipa y suple las responsabilidades oficiales.

Eso sí, esta vez, cuando le toque al río Sil, el Proxecto Ríos no tendrá que asumir la pesada carga de retirar el vagón del tren de su cauce. No se consuela quien no quiere. Vivir para ver.