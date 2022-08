Luces bohemias y sombras reales

En estos días casa mejor traer a colación una zarzuela de mariscos que un sainete lírico, tal cual es, propio de agosto, el de la pradera de San Isidro, con las chulapas y el boticario en plenas fiestas de la Virgen de la Paloma. No es imagen muy gallega, pero hay bulla, es verano y todo se tolera, máxime siendo obra magna.

Este año, no obstante, pegaría más sacar a relucir un drama cantado. Pienso en una ópera con tintes que recuerdan el panorama que atravesamos: «La Bohème» de G. Puccini (1858-1924) estrenada en Turín en 1896. Es, por dar un dato, la cuarta ópera del planeta más representada.

El primer acto es un vivo retrato de lo que ahora acontece. Un grupo de amigos, bohemios todos (poeta, pintor, filósofo y músico) viven compartiendo gastos y penas en una casa alquilada. Pasan frío. El combustible escasea. No logran solventarlo. No tienen dinero y a veces ni comer pueden. Poco importa: son bohemios y la vida siempre es bella para ellos.

En estas están cuando llega al que menos esperan: el casero reclamando su renta. Lo entretienen, lo emborrachan, le hacen hablar más de la cuenta y se va sin el dinero, trasquilado, engañado tras contar encantado sus amoríos desvariados.

Recién uno consigue llevar algo de comida, dinero y leña, pero deciden ir a celebrarlo por lo alto en el Barrio Latino. La euforia y la inconsciencia les supera. Solo se retrae el poeta, Rodolfo, que no quiere perder el hilo de su inspirada letra. Y afortunado, halla casualmente el amor de su vida: una gentil modista vecina, Mimí, que acude a que le enciendan la vela que se le ha apagado. A oscuras, pues la vela se le apaga de nuevo, buscan juntos la llave de su casa caída en el suelo, que él a hurtadillas ha recogido y guardado con sigilo. Sus manos tropiezan y él entona “Che gélida manina” / Que fría manita, mientras ella hace lo propio con su dengoso “Sì, mi chiamano Mimí” / Sí, me llaman Mimí.

Hasta aquí, la ficción y el cante lírico. Regresemos a la realidad constante y sonante. En estos tiempos toca, a los gallegos también o más, apagar o candil ... que ten moita lus, moita claridá ... Y consume -consumimos- cantidad.

La noticia ha cogido en pleno verano y de sorpresa, con planes de descanso ya organizados, a medio hacer o, al menos, meditados. Y un lógico revuelo se ha montado, tanto en la alta esfera de los adinerados, como en el amplio abanico de los más asfixiados que malviven con la soga al cuello.

¿Qué hacer? Soluciones mágicas nadie tiene, aunque “peregrinas” no faltan.

¿Y si seguimos el guión que nos antecede de los bohemios? Ahogan sus pesares en diversiones, alegremente. ¿Insensatos? Seguramente, pero campean a sus anchas y recargan pilas mientras tanto.

O también se puede, a más de un siglo de aquellas imágenes de velas y candiles, hacer uso de lo que hoy impera: la pantalla. Cuando una vela se apaga o no llega, se enciende la luz en mano de un teléfono inteligente.

Es casi un acto reflejo. Que no vemos bien en medio de un ambiente en penumbra u oscuro, o la luz del día o de la noche no es suficiente, ni siquiera con linterna, no es problema. Alguien (o todos) tiran de su inseparable aparatejo multifunciones, incluso de escasa potencia, y solucionado el contratiempo. ¿Molesta, produce contaminación que degrada el medio ambiente? Ilumina y en ese instante es lo más importante.

¡Pena que esa luz no sirva para caldear el aire! Pero ¿quién sabe?... De momento vivamos al día mientras alguien piensa y trama cómo salir del trance que se avecina.

En el drama que les narraba el desenlace no es el más alegre. Los dos amantes, después de vivir juntos un tiempo, se separan pues el poeta no soporta ver cómo su modistilla, más enferma de lo que parece, languidece por falta de remedios que él no puede darle. Y, sí: Mimí muere y Rodolfo y sus colegas lloran su ausencia. Triste final, pero no teman: es solo el argumento de un afamado melodrama.

En la vida real cada cual es responsable de sus actos. Se puede ahorrar, despilfarrar, tomar conciencia o ignorar el mal. O sensatamente anticiparse a lo que pueda pasar.

Tal y como han sido las temperaturas y dada la sequía que hay, ni siquiera cabe pensar que basta acaparar ya energía solar, eólica o cualquier otra renovable, para afrontar inciertos pero presumibles crudos meses.

Lo de la renta y la cesta de la compra son otros temas de intendencia que habría que abordar. Pero como pensar y hacer ejercicio mental, dicen, genera un estrés que altera el ánimo, más saludable es no agobiarse, poner la mente en blanco y dejarse llevar o, como es moda, hacer turismo astronómico por si así adquirimos una luz más. Cosa sencilla: sobran unos prismáticos o catalejos de alto alcance para los que no puedan acercarse a un buen punto neurálgico. Se practica todo el año, sin transición y sin tener que tirar mucho de tarjeta en Decathlon.

A este paso la Virgen de la Paloma - ¡válgame el cielo! - va a ser relegada por la Virgen de la Luz, advocación poco conocida pero ahora más atinada.