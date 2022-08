LA BÚSQUEDA de materias primas en un mundo cada vez más esquilmado se va convirtiendo en una fiebre, pero con sus componentes políticos e ideológicos. En ocasiones puede adquirir tintes de una nueva forma de colonialismo, envuelto en ideología o diplomacia. La historia del planeta es una historia de dominaciones, de ejes, de coaliciones, de influencias.

El mundo desarrollado ofrece esa vida moderna, pero puede tener el futuro comprometido. Necesita más para seguir, sobre todo la posibilidad de generar tecnología, que es la que dominará el mundo. La lucha por las materias primas vuelve a resultar decisiva, y, desde luego, la posibilidad o no de fabricar cosas (aunque se fabriquen en China, o donde sea). Se habla, por ejemplo, de las dificultades crecientes para producir ‘chips’, lo que ha frenado el ritmo de algunos sectores industriales, como, aseguran, el automovilístico. Tal vez sólo sea un síntoma de lo que se avecina.

El planeta no es infinito. Tampoco sus recursos. Ahora mismo, en tiempo de guerra en Europa, Putin se ha apresurado a manejar los grifos del gas con astucia propia de guerras de otro tiempo, porque hay cosas que nunca cambian. El general invierno no viene ahora con la espada, ni siquiera con los tanques, sino con la factura del gas. En Alemania la preocupación crece.

Los recursos naturales siguen entre los grandes temas que agitan el mundo. Lo son, sobre todo desde el uso masivo de los combustibles fósiles. Desde la explotación global de la minería. Todo está unido a una historia de influencias y poderes coloniales, y, más tarde, a la lucha por influir en sociedades quizás poco estables (poscoloniales en muchos casos), que necesitan ingresos y cuentan con materias muy deseables. Finalmente, la verdadera lucha es por controlar y explotar la naturaleza.

Las nuevas formas de influencia no son tan distintas de las antiguas. En teoría podrían ser más sibilinas, más sutiles, pero ni siquiera eso es verdad. La verdadera batalla no está donde parece, o no sólo, sino en lugares a los que no estamos mirando. Vuelve, dicen, la batalla por África, aprovechando guerras, terrorismo, caos, y, claro, pobreza. Esa batalla nunca ha terminado. La tensión entre occidente y oriente, ahora reeditada y reforzada, con sus desplazamientos al Indo-Pacífico, donde se cuece el futuro inmediato (Taiwán se ha convertido en inmediato objeto de atención, tras Ucrania), se juega en otros muchos territorios. Hay también una batalla, leíamos ayer en ‘El País’, por recuperar terreno en Latinoamérica.

Es decir, no todo se dirime en los países tradicionales productores de gas o de petróleo, ni en Alaska, o Siberia, por citar zonas polémicas para la explotación de recursos. La Unión Europea tiene que empezar a mirar de otra manera al resto del mundo, porque lleva mucho tiempo ensimismada en sus propios debates y ahora sacudida por una guerra fronteriza. La nueva cultura de las áreas de influencia mezcla política y economía, como siempre. El populismo está propiciando, con su deriva, algunos de los movimientos: las crisis políticas locales y la división fomentan la llegada de influencias externas. La reconfiguración es, sobre todo, económica. Desde Europa, el apoyo a las democracias resulta fundamental para desarrollar una presencia efectiva, creíble y justa en todos esos territorios. Hay mucho por hacer.