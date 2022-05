Macarena no está para alegría

¿Puede caerse Olona del cartel electoral para el 19-J? Aunque nació en Alicante, reside en Madrid y no tiene conexión biográfica con Granada, provincia por la que es diputada en el Congreso, la secretaria general de Vox sí tuvo que empadronarse en Salobreña para concurrir a las elecciones andaluzas. Sin embargo, un informe de la Secretaría abrió la puerta a que el Ayuntamiento iniciase su baja en el padrón, al sospechar que se trata de una “inscripción indebida”. Una maniobra que pone a Olona, una paracaidista, en serios apuros. Tras este susto, Macarena seguro que no tiene el cuerpo como para darle alegría...

¿Qué indicios tenía Néstor Rego para afirmar que el emérito no era bien recibido? Como parlamentario puede que tenga madera el nacionalista, pero como profeta la justa. Juan Carlos I no sólo no fue corrido a gorrazos en su visita a Galicia, sino que un poco más y los vecinos lo pasean por Sanxenxo a hombros. Y es que al margen de sus andanzas a nivel personal, viendo como estaba, a reventar, la joya de las rías Baixas, está la cosa como para que el dueño del bar o un hotel diga que mejor no venga...

¿Cuándo dejarán los moteros nocturnos de despertar a los compostelanos con el rugido de sus vehículos? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.