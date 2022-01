Macron coge las riendas

El ‘asunto de Ucrania’, como se le llama un tanto eufemísticamente (o por no dar más explicaciones) ha derivado de inmediato en tensiones y luchas antagónicas: me refiero a nuestra política doméstica. La verdad, no esperábamos menos. Es lo habitual, es la costumbre. Es lo que se lleva.

Sí, se veía venir. Ante una situación que no es nueva, que viene ya de lejos, pero que se ha agudizado en los últimos días, y con todo lo que tenemos entre manos (economía, pandemia, alguna elección autonómica, la España vaciada, el asunto energético, el incremento de la pobreza, el envejecimiento, el clima, la inequívoca necesidad de fortalecer cuanto antes la sanidad pública...), lo lógico es que la crisis de Ucrania también sirviera para agudizar los enfrentamientos. No se pierde una oportunidad, oiga. Y lo curioso es que son disputas a izquierda y a derecha, desacuerdos a ambos lados del espectro político, lo que te deja aún más estupefacto.

Probablemente lo que sucede tiene que ver, como repetimos hasta el hartazgo (disculpas por ello) con esa mirada simplificadora que parece un signo de nuestro tiempo. Todo tiende a dividirse en dos, en opuestos, en contrarios, y los matices no interesan mucho porque, si nos ponemos a matizar, el mensaje se complica, y hasta hay posibilidades de acuerdos en la letra pequeña. Vivimos una edad de brocha gorda. Se convence a la gente de que las cosas sólo pueden ser o buenas o malas, o blancas o negras. Políticamente el discurso básico, elemental y simplista, puede funcionar. Pero que nadie pretenda que ese discurso representa lo que sucede en la realidad, lo mismo que la opinión no se puede construir alimentándose cada mañana con frases ocurrentes. La dieta del conocimiento necesita, me temo, algo más nutritivo.

Las divergencias políticas de nuestro sistema, que siempre suben varios grados en el fragor de una campaña electoral, suelen derivarse de esa fiebre del maniqueísmo contemporáneo, y muchas veces tienen un componente estético y propagandístico, pero con lo de Ucrania estamos empezando a descubrir que Europa, sin romper por supuesto la idea de la defensa occidental, quiere poner sobre la mesa ideas propias, en lugar de asumir sin más la estrategia de Biden. Estados Unidos está inmerso, además, en una reestructuración de su política internacional, ante los nuevos retos globales.

Bruselas cree que las negociaciones han empezado ignorando a Europa, o poco menos, centrándose, tanto desde Estados Unidos como desde Rusia, en una cumbre bilateral que recuerda tiempos pasados, apoyándose en ese concepto caduco de “las esferas de influencia”, o el reparto de poder.

Simplemente, Europa quiere tener otro papel, porque el asunto le atañe muy directamente, y no sólo por cuestiones de seguridad. Tanto es así que el conflicto ha dado pábulo a la idea de construir una identidad de defensa y geoestratégica propia, apoyada por Francia, algo que ya empezó a tomar forma tras los desplantes recibidos en la época Trump. A nadie se la escapa que la estrategia de dividir a Europa no es nueva (es un mosaico de estados, de gobiernos diversos, y el populismo ha crecido en algunos), pero en esta crisis es obvio que Europa tiene mucho que decir, y seguramente el discurso belicista, aunque se conciba como un elemento disuasorio, puede engordar aún más la naturaleza del conflicto.

Macron va a tomar la palabra, no sólo desde la presidencia del Consejo y tras la reunión del Cuarteto de Normandía, sino como una muestra de que Europa coge las riendas y habla directamente con Putin. Será el primero en hacerlo.