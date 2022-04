Macron y la salvación de Europa

LA VICTORIA de Macron ayer, en la segunda vuelta de las elecciones francesas, es una buena noticia para Europa y, aunque algunos no lo crean así, una buena noticia para Francia. Pero es también un aviso. Un serio aviso.

Con cerca de veinte puntos de diferencia (quizás no tantos), según los resultados cuando esto escribo, Macron reconoció que sabía muy bien que su victoria se debía a los esfuerzos de una gran parte del electorado (de izquierdas, sobre todo) para cerrar el paso a la ultraderecha. Pero, al tiempo, no puede olvidarse que Marine Le Pen ha obtenido sus mejores resultados, como por otra parte ya se había aventurado. Hay una derrota de Le Pen, sí, aunque ella lo considere una victoria. Pero esa derrota no debe servir para tranquilizar a Macron, mucho menos a la izquierda francesa, sino para poner en marcha nuevas maneras de gobernar y de entender el mundo.

Podemos decir que Europa se ha librado de una buena. En Bruselas así lo reconocían anoche. Se ha quitado un gran peso de encima, que es el peso de tener al frente de Francia a alguien que no cree en el proyecto europeo (digámoslo suavemente), a alguien que tendría que representar a un país del que nacieron gran parte de las ideas de la modernidad y la noción de universalidad. Esa victoria de Le Pen hubiera sido una gran derrota.

Pero, a pesar de los agobios pasados (superiores a lo que quizás se imaginaba), Macron tiene que ser consciente de que ahora empieza un tiempo nuevo. Un tiempo que es contemporáneo con la vuelta de la guerra a las puertas de Europa, contemporáneo de un intento por reescribir la historia reciente del mundo, regresar a las áreas de influencia y al predominio del concepto de nación (también de frontera, cuando no de exclusión), y, por tanto, contemporáneo de una orden mundial cambiante en el que Europa no sólo tiene que encontrar su sitio, sino protagonizar un papel decisivo. La idea de Europa como un paraíso tranquilo para muchos debe cambiarse por la idea de una Europa activa que busque la influencia en el contexto mundial.

Hay que señalar los aspectos positivos de esta victoria de Macron, incluyendo la pluralidad de los votos recibidos. La pluralidad democrática es la nueva clave, Macron tiene que comprenderlo y, sobre todo, tiene que agradecerlo. Salvar a Francia del aventurerismo político que supone el brexit, por ejemplo, o cualquier similitud con el mandato de Trump en América, es ya de por sí una muy buena noticia, aunque a algunos les haya costado depositar un voto contrario a sus ideas. Pero el contexto mundial es volátil y está sometido a presiones indeseables. La tarea que hay por delante es hercúlea, en un trágico escenario bélico en las fronteras de Europa, y falta por saber si Macron podrá ejercer ese liderazgo compartido en Europa en medio de la crisis económica y los crecientes disturbios sociales.

Europa, a su vez, tiene que reforzar la estrategia de la Unión y acelerar las políticas económicas que eviten el aumento de las bolsas de pobreza, origen, en gran parte, de la desafección y el voto colérico contra lo que se considera dominio del establishment. Anoche no ha terminado nada, no ha concluido ningún peligro ni ninguna amenaza. Anoche ha comenzado todo. Europa tiene que alejarse de toda inocencia y de toda superficialidad a la hora de leer los retos del mundo en este momento de la Historia. Aún estamos a tiempo.