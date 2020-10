Madrí, Madrí, Madrí

DE MADRID me ha gustado mucho su cosa polvorienta, incluyendo las cabezas de gambas en el serrín de las tabernas, pero ahora es pulcro y global, aunque los rascacielos no acaban de dar el estirón. Aún se distingue el Madrid de capa y espada, que lo diga Pérez Reverte, aunque ahora anda con su libro del Ebro, ayer en la batalla. Es fácil sentir lo galdosiano (más con el aumento de los desfavorecidos), e igualmente el Siglo de Oro, esa amalgama de Madrid que algún día desenterraremos del metro de Montera, los estratos de tanta grandeza, como se sacó de un aparcamiento en Leicester el esqueleto de Ricardo III. Imaginen esos huesos reales y mondos junto a la máquina de dispensar billetes o chicles sin azúcar. Las ciudades acumulan el pasado con cierto espíritu de Diógenes. La historia es todo eso que se nos va quedando acumulado en el salón, en los túneles del metro, en los aparcamientos.

Ahora Madrí ya es Madrid, también fue Madriz, que molaba, y se perdió la Movida, o mejor, se ha sustituido por otras. La Gran Vía, que es definitivamente una arteria comercial y un día fue lugar de los teatros y los cines (sin llegar a Broadway), es un festival de rótulos y cristaleras, todo preparado para el festín de las compras, que de momento tienen que esperar.

Ese Madrid que siempre es una promesa inacabada de modernidad, un sueño del sur, con aire mediterráneo, porque el personal se sacude las sandalias al bajarse del Ave, se ha quedado entre el laberinto bohemio de Malasaña y el intento de ciudad europea de edificios tochos con cristales oscuros, marcas globales parpadeando en la noche, un toque cosmopolita que siempre deja ver, y no está mal que así sea, los asuntos familiares, la cosa doméstica.

Ahora lleva semanas zarandeado por el virus, ante la estupefacción de muchos, que no entienden tanto ensañamiento. Las cifras del Covid son malas o muy malas, no se puede negar, y aunque la resiliencia esa que dice Sánchez se da por hecha (por resistencia y sufrimiento que no quede), en Europa se sorprenden y se preocupan, justo con el dinero ya de camino. Luego vendrán algunos y dirán, otra vez, que Europa nos trajo más daño que bien. Pero lo cierto es que en medio de la tempestad no hay otro mástil al que agarrarse. Muchos ven a Madrid cómo la isla en la tormenta, la balsa en medio del feroz oleaje: hace días que no se habla de otra cosa. La batalla política también se ha enrocado allí. Lo que espanta es ese gusto por la refriega. Almeida, que se ha hecho muy popular y las señoras le piden muchas fotos, llegó en moto y recordó un día que Madrid era el rompeolas de todas las Españas. El celebre verso es tan hermoso como socorrido, pero nadie sospechaba que las olas de la galerna podían alcanzar altura semejante.

En los informativos Madrid sale tanto que algunos se quejan. Es cierto que hay mucha más España que Madrid, pero salir ahora no es precisamente motivo de satisfacción, sino de alarma. La ciudad, entristecida en este otoño de las renuncias y los silencios, deja que los neones globales hablen de la modernidad siempre inacabada, pero la confusión, el laberinto de normas y de palabras, nos devuelve otra vez a esa cosa tan nuestra de la discusión eterna y, por supuesto, perfectamente inútil.