La Villa y Corte está cada vez más guapa... En los tiempos que corren, las autoridades pertinentes han sabido hacer las cosas muy bien, y la gente ha respondido en un tono acorde a las circunstancias. O, dicho de otra manera: se lo están pasando en grande. Uno ha ido por cuestiones de trabajo, y puedo garantizar que, tras un solo fin de semana largo, puedo dar testimonio de todo esto y más. Iba con el fotógrafo Fernando Blanco y con el colega Alberto Deus, dispuestos a lo de siempre: que cómo les iba a los gallegos en la capital hispana en estos difíciles días de pandemia. Como de costumbre, nos encontramos paisanos por todas partes. Por ejemplo, en una de las catedrales gastronómicas más importantes de la península. Conseguimos cenar en Botín, el restaurante más antiguo del Mundo (1725) según Guinness. Era camarero y nos sirvió el plato estrella de ese maravilloso santuario: el cochinillo asado. Lo he probado en los lugares tradicionales. En Peñaranda de Bracamonte, por ejemplo, la patria de Barbudo, el toro que mató a Pepe Hillo, de lo cual da fe Francisco de Goya en La Tauromaquia (ítem más: el autor se autorretrata en el callejón; casi nadie lo sabe, porque hay que verlo con lupa). Pero nunca como aquí. Cabe decir que, al final del ágape, el dueño, Pepe González, tuvo la gentileza de enseñarnos la absolutamente prodigiosa y bellísima bodega...

banksy

Pudimos ver algo asombroso. Una de esas muestras que marcan una época. Hace muy poco les hablaba de él, en el artículo que dedicaba a Tàpies. Banksy, en el Círculo de Bellas Artes. Tuvimos una suerte inmensa al poder entrar. Era lleno total, continuo. Les decía entonces que los críticos más miopes habían menospreciado a este héroe descomunal, por el simple hecho de ser grafitero. Los muy sobrados se preguntaban si se trataba de un verdadero artista, o de un oportunista bien entrenado. A nadie le cabe duda, menos a los mismos que dudaban del artista catalán antes mencionado hace años... Por cierto, y que no se me vaya a olvidar: mis más sinceras felicitaciones a Estrella Galicia por la campaña de 1906 que han organizado, y que ha tenido repercusión universal, y cuyo leit/motiv es Banksy. Menuda joya... Pero sigamos. Aún desconocemos quién es. Que si Robert Del Naja, de Massiv Attack, que si Jamie Hewlett de Gorillaz y Tank Girl, que si Robin Gunningham, que si Neil Buchanan, presentador de Art Attack... Y, de propina, y ya que no la pudimos ver en Galicia de Fariña en el Teatro Cofidis Alcázar. La obra de Carretero me hizo partirme de risa a la par que me emocionaba profundamente...