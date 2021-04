Madrid, laboratorio y rompeolas

HAY seguramente una modernidad global, de nuevos rascacielos, en las otrora polvorientas calles de Madrid. La mezcla de arte y pícaros nos ha dado gloria literaria, pero la imaginación que un día tuvimos está agostada por la polución, el vértigo de este viaje a ninguna parte, y por las batallas prosaicas, y por la verborrea política que algunos llaman pomposamente narrativa.

El siglo aburrido y ramplón, puritanesco, se alza ante nosotros con sus regalitos de redes sociales y otras menudencias, se ahoga en su propio vómito de mediocridad. Ya es mala suerte. No ha pasado mucho desde la Movida, que algunos contemplan con nostalgia y otros con desprecio de gente pulcra y de orden. Al menos entonces estaba la ilusión del arte por arte, enfangado en adicciones y malas calles, sí, pero esta parálisis es más desalentadora.

Con la muerte de la cultura, creo que por inanición, sólo queda seguir disfrutando del cartón piedra de la actualidad. El que se ponga clásico o nostálgico es acusado de viejo, que ahora parece mayormente un insulto. Sólo lo inmediato se celebra y se valora. Triunfa con descaro del Adanismo, esa tendencia a creer que todo ha comenzado ayer, o esta mañana. La historia puede resultar molesta para muchos, sobre todo si descubren que nada de lo que dicen es tan nuevo como creen, o como nos quieren hacer creer.

El mundo no empezó ahora, queridos. Los mesías urgentes, los salvadores de las patrias, los héroes de frases solemnes de calendario, se empecinan en inaugurar la Historia, pero me temo que no se puede ir muy lejos con semejantes imposturas. No más allá de Twitter. Uno entiende que todas las generaciones vienen dispuestas a arreglar los desaguisados, y está bien que así sea, pero conviene hacerlo desde la prudencia y desde el conocimiento.

Esta sensación de que hay mucho adanista, más o menos vanidoso, convencido de estar inaugurando la Historia, se ha acentuado con las venideras elecciones de Madrid. No hace falta que empezara la campaña para que se desataran todos los demonios en cuanto Isabel Díaz Ayuso decidió abrir la compuerta electoral, temerosa de que le afectara el terremoto que anunciaba un señor de Murcia. Lo de Murcia no fraguó, ya se sabe por qué, pero lo de Madrid siguió adelante. Más que convocar unas elecciones (en los aledaños de las fiestas de mayo), parece que ha abierto la caja de Pandora. Y no hay manera de evitar que salgan todos los males ni sentándose encima.

La situación (basta con escuchar muchas declaraciones y discursos) resulta un poco surrealista. La confrontación absoluta, sin medias tintas, que parece caracterizar a la política contemporánea es justo la que se escenifica en Madrid, y muchos creen, además, que es el ensayo general de España. Se diría que hay una cierta satisfacción en que Madrid sea el modelo, o el reflejo, de esa polarización, de esa batalla a cara de perro. Como si se tratara del mejor Goya, se pinta aquí un cuerpo a cuerpo entre Ayuso y Sánchez, que deja en segundo plano a Casado, por un lado, y a Gabilondo por el otro.

Hasta Iglesias, que aspira a apuntalar la representación del partido, parece excluido de ese primer plano sin duda mediático y muy propio de este tiempo rendido a la instantánea simple y a la frase pueril. No se entiende este mesiánico narcisismo que pretende convertir Madrid en el laboratorio, más que en el rompeolas, de todas las Españas. No me parece síntoma de ninguna modernidad. Más bien es síntoma de un ombliguismo un poco provinciano.