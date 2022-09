A Pedro Sánchez le da mal fario Madrid, lagarto lagarto. Le tiene “más miedo que a un nublao” a Isabel Díaz Ayuso, y no toma decisiones imprescindibles hasta decidir a quién presenta

de candidatos a la alcaldía y el Gobierno regional. Porque es una decisión que tomará el presidente y secretario general del PSOE, aunque los nombres últimos salgan en un proceso de primarias.

El hecho de que el PSOE todavía no sepa quién es

la persona más adecuada para batirse con Ayuso y Almeida es la demostración de que Madrid se ha convertido en una de las plazas más difíciles para los socialistas.

Y eso que hubo tiempos en los que pisaban muy fuerte en la capital, eran

invencibles, mientras que en las últimas elecciones quedaron incluso detrás del partido de Íñigo Errejón a pesar de que presentaba a un hombre sólido respetado como el exministro Ángel Gabilondo, que nunca se vio en otra.

Fue víctima del rechazo hacia Pedro Sánchez. Que además se empeñó en proponer para la alcaldía a Pepu Hernández, ex seleccionados nacional de baloncesto, al que pretendió convertir en una figura política nacional. Craso error. Achacado también a Sánchez, porque él lo eligió personalmente. Pepu, como Gabilondo, recibieron los palos dirigidos al presidente.

En vista del fracaso anterior, Sánchez se sacó de la manga un nombre, Mercedes González, concejala a la que nombró delegada del Gobierno para que se fuera bandeando hasta las elecciones de mayo del 23.

González se ha empeñado lo mejor que ha podido, pero no consigue despegar. Así que Sánchez ha aplazado la decisión. Busca a alguien tan estupendo, tan popular, tan sorprendentemente bueno, que los madrileños se precipiten a darle su voto.

Ingenuo. En primer lugar, porque el rechazo a Sánchez es mayor que hace año y medio. Segundo, y es lo más grave para el presidente, porque los ministros sobre los que se ha especulado explican a los periodistas que no es cierto que Sánchez les haya tanteado y que, en cualquier caso, no es una idea que les llene de entusiasmo.

Solo Margarita Robles, cuyo nombre suena aun-que no hay un solo indicio de que Sánchez se lo haya pedido, daría el paso si se

lo pidiera. No porque le apetezca, sino porque

siempre ha asegurado que su lealtad a Sánchez es total, y lo ha demostrado avalando decisiones que, con seguridad, no le han gustado un pelo.

Así que están los madrileños a la espera del dedo señalador de Sánchez, porque el PSOE se juega mucho en Madrid. Se juega el bochorno o el éxito, y los sondeos siguen empeñados en que será bochorno. A no ser que presente a Nadal o Rosalía, y aún así...

Los resultados de los socialistas en mayo no dependerán de las aptitudes de sus candidatos, en Madrid y en cualquier otra capital y provincia. Esos

candidatos tendrán la

marca Pedro Sánchez. Todo un problema.