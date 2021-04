Madrid, vacunas y críticas

HAY que ver la obsesión que existe con Madrid, a la que se mira con lupa, llegando a criticar sucesos y acciones que se dan también en otras comunidades de nuestro país, pero que en ciertos territorios se pasan por alto, o se comentan sin acritud. Dos episodios acaecidos esta semana lo prueban. En primer lugar, se han criticado agriamente las gestiones de políticos madrileños destinadas a sondear la posibilidad de comprar la vacuna rusa y otras a nivel estatal, una vez éstas hayan sido aprobadas por la EMA, cuando se ha descubierto, casi a la par, que también el Presidente valenciano ha mantenido reuniones con Janssen orientadas al mismo fin. Más aún; en Alemania primero trascendió que Baviera estaba valorando la adquisición de la Sputnik V, y ahora sabemos que también lo está haciendo a nivel nacional, con Angela Merkel a la cabeza (como ya adelantamos aquí hace más de dos meses: “Variedad o guerra de vacunas”, ECG 06/02/2021). Entretanto, la Comisión Europea ha confirmado que, pese a la estrategia conjunta, cada miembro puede comprar vacunas siempre que sean de farmacéuticas distintas a las gestionadas por la UE, y que éstas hayan sido autorizadas por las agencias reguladoras.

Es comprensible que, a estas alturas, varios socios de la Unión, vistos los errores y las limitaciones de Bruselas en la adquisición y suministro de vacunas, estén pensando en buscar alternativas que ayuden a sus países a controlar la pandemia. Y también lo es que las regiones y las comunidades intenten hacer lo propio, sobre todo si detectan inacción en sus gobiernos centrales, que son quienes deberían preocuparse y ocuparse del tema. Más aún; muchos líderes regionales podrían estar intentando evitar que se repitan episodios como los vividos al comienzo de la pandemia, cuando las CCAA tuvieron que gestionar la compra de material sanitario ante la insuficiente provisión de equipos de protección, mascarillas y respiradores por parte del Ejecutivo central. Por eso las elecciones autonómicas madrileñas no deben convertir la crisis sanitaria en arma arrojadiza. No todo vale en política. Y con la vida no se juega.

Otro ejemplo de partidismo nos lo ha proporcionado la existencia todavía de mayores que, incapacitados o con limitaciones de movilidad, no han sido aún vacunados al no poder acercarse a los centros sanitarios o a los puntos de vacunación. Y es que se ha difundido el audio de una mujer madrileña quejándose de ello, como si no estuviese sucediendo lo mismo en la mayoría de las comunidades autónomas. Por eso sorprende ver a una persona con la supuesta sensatez de Gabilondo, limitándose a comentar este caso. Fíjense que nuestro conselleiro de Sanidade, con una honestidad que le honra, ya ha dicho que se atenderán todos los casos de mayores e incapacitados que no hayan podido acercarse a sus centros de vacunación, como deberían hacer todas y cada una de las regiones españolas; porque nadie se cree que haya una sola comunidad que ya lo haya logrado con todos los que permanecen impedidos en sus hogares.