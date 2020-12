Maggie, treinta años después

LA FIGURA de Margaret Thatcher regresa de vez en cuando, y más ahora, entre las nieblas del brexit. Buscando referentes, la política de los conservadores británicos, que terminó apoyando la salida de Europa, con Cameron primero y Johnson ahora, y con May como otro referente femenino, atrapada entre la realidad y el deseo, nos recuerda que Maggie ya estaba en la pomada ‘brexitera’. Y eso si no consideramos a ella misma como la creadora de la idea, como decía ayer Rafa de Miguel en El País. Por esa incomodidad siempre conocida del antiguo imperio, nostálgico de aquella grandeza, y por la presunta culpabilidad de Europa, que según ellos diluía en la nada el ser británico. Todo eso, que no se sustanció en la época de Thatcher (aunque se sustanciaron otras muchas cosas), está a punto de consumarse.

Treinta años exactos de la salida de Maggie del 10 de Downing Street, parece sensato decir que algunas características de su gobierno no solo permanecen, sino que probablemente se han agudizado. El Reino Unido suele tener buena memoria, y aquellas reticencias thatcherianas sobre Europa no han dejado de alimentarse en la oscuridad de los despachos, hasta reorganizarse de nuevo en los tiempos presentes. Otro estilo, otra sociedad, sí, pero ahí están.

Paradójicamente, la durísima política de ajustes económicos que llevó a cabo Thatcher terminó causando, además de la repulsa de la izquierda, una irritación profunda que derivó en un ultranacionalismo de derechas, recogido después por los reinventores de la idea del brexit. El paro, no sólo en la minería, el deterioro de las condiciones de vida para los más desfavorecidos se cruzó, ya entonces, con la mirada crítica sobre inmigración (como sucede ahora), y coincidió fácilmente con la guerra de las Malvinas, contemplada como la situación histórica que más podía igualar a Thatcher con el legado de Churchill. Una mujer ejercía de primera ministra por primera vez, así que todas las referencias eran masculinas. This is England, la película de 2006, ilustra sobre los males posteriores, evidentes o no, que se derivaron de todos estos asuntos.

También resulta oportuno rescatar la figura de Thatcher según la interpretación de la serie The Crown (Netflix), a la que ya hemos dedicado aquí algunos artículos. Y algunos elogios. Sigo manteniendo que es una producción excelente (aunque se filme Málaga como si fuera Australia), pero, como sucede en toda reconstrucción histórica, no faltarán gazapos ni interpretaciones libres. Me opongo a considerar que debe acertar en todo, aunque soy consciente de que el malestar actual de la casa real británica se debe, precisamente, a que la cuarta temporada toca tiempos presentes y personas vivas.

Les invito a contemplar cómo se describe la guerra soterrada entre la monarca inglesa y Margaret Thatcher. El dibujo de una Maggie convencida de que la gloria lejana de las Malvinas merecía la pena, frente al escepticismo de muchos, chirría hoy, pero la idea tozuda de reinventar Inglaterra, al tiempo que desmantelaba el viejo tejido industrial, su insistencia es el individualismo y en la gloriosa identidad frente a Europa, ha atravesado estos años, y llega hasta hoy. Quizás porque treinta años no son nada.