CANDO un político toma posesión por cuarta vez coma presidente máis aló do fito histórico por sí mesmo que supón, á marxe de verse refrendado por un amplísima maioría absoluta do pobo galego, lonxe de espallarse nun regazo de satisfacción e falsa ou ausencia de crítica, a responsabilidade increméntase sen dúbida. O político converteuse en líder, e os líderes non só xestionan, gobernan, pero non só gobernan, tamén lideran e mandan. Marcan esa impronta tan necesaria nunga sociedade que hoxe vive tanto unha crise sanitaria sen parangón nas nosas xeracións como unha nova crise económica fortísima e que rebumbiará teitos e chans cunha forza sen par.

O pasado domingo o amigo Caeiro na súa carta, aínda sen esperar resposta, propuña acertadamente que máis aló do partidismo, Feijóo está xa hoxe por riba do partidismo, o seren presidente de Galicia por cuarta vez, é necesario un programa estímulo ó estilo do New Deal rosveliano, referímonos o segundo dos Roosevelt, o único presidente norteamericano que gañou excepcionalmente catro eleccións. Vinte anos despois sería outro demócrata o que propuña o programa Nova fronteira, anque sería o seu vicepresidente convertido en presidente o que trataría de polo en vigor.

Galicia precisa agora máis que nunca o liderazgo do seu presidente e un equipo de xestores enérxicos e dinámicos, pero o mesmo tempo e amén dun sentido da responsabilidade histórica do momento presente e futuro, dunha sensibilidade que escoite o latexo e pulo da sociedade galega máis aló dos cristais dos despachos e coches oficiais. Galicia constrúese paso a paso, devagar, pero tamén con decisión e firmeza. Un país sen rematar. E o que o zarandeo do vento da crise golpeará tamén con forza coma no resto do estado español.

Os galegos concederon un xeneroso aval o seu presidente pola súa xestión pasada e probada e depositaron nel a súa confianza para atravesar os momentos que veñen e que xa estamos a viver, sobor de todo, ante unha incertidume vital, social e máis económica que non se avizora no hourizonte. Probabelmente moitos dos cimentos do pasado xa non serven ou pódense quedar pequenos ante a brecha que temos por diante. E nesta tarefa xa non valen reféns de partidismos ou de ideoloxías que non levan a ningures salvo a afrenta ou a división catódica duns discursos debagutados e valeiros.

É a xestión, a capacidade, a análise, a vontade política, a diagnose acertada e precisa coa precisión do corte dun bisturí, malia a acción enérxica, a decisión firme é o que os galegos viron e máis esperan agora mesmo do seu presidente e do equipo que forme e que gobernará pero tamén depositará certas esperanzas dos galegos. Pero ningunha cousa é máis fraxil e quebradiza ca espranza, amén de desagredecida. Unhas eleccións gáñanse nas urnas pero unha presidencia gáñase día a día, no sentir, no latexo dunha sociedade que agarda que os políticos solucionen, anticípense ós problemas para evitalos e cando no se pode, que se solucionen pero non que os esquiven ou esquinen.

Cando xure o seu cargo o presidente Feijóo os galegos son cosncientes da capacidade do seu presidente pero esta vez esixirán un maior esforzo, compromiso e vontade que nunca. Do seu éxito, todos os galegos sairemos gañando. Pero tamén o fracaso suporá o fracaso de Galicia i ese “novo trato” cos cidadáns e a sociedade galega que o amigo Lois Caeiro pedía este domingo. Máis aló do partidismo somente é unha cousa, única, Galicia.