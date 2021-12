POR CIRCUNSTANCIAS familiares que non veñen a conto, este día de Nadal vinme no caso de xantar só diante do televisor, polo que puiden saber que hai xente -aquí, na Nosa Terra- que non considera galega a Ana Peleteiro ou, cando menos, non “galega de pura cepa”.

Penso que chegou a hora de deixarnos de caralladas. É que non a ouviron expresarse? É que non miran como sinte? Como se move? A idea que ten da vida? Di o locutor do telexornal que tal consideración é pola cor da súa pel. Pero é que estamos de broma?

Confeso que non son tan amante do atletismo como para saber da súa vida. Descoñezo se é filla natural dos seus pais –negra-negro, negra-branco, branca-negro ou branca-branco con antecedentes negros na súa xenealoxía- ou adoptada. Tampouco sei se naceu aquí ou en calquera outra parte.Tanto me ten. Polo que contan as crónicas, sei que é de Ribeira, que dende nena ven destacando na súa disciplina atlética e que acadou unha medalla nos últimos xogos olímpicos.

A raíz diso tiven ocasión de vela en entrevistas varias, polo que tamén puiden saber que, ademais de magnífica atleta, é simpática, sinxela, guapa e ten coco, calidades polas que, como paisano, sentinme moi orgulloso, porque do que non tiven dúbida ningunha foi da súa galeguidade.

Que importa a cor da súa pel ou a súa procedencia? Onde se criou? Que aires mamou? Onde se fixo persoa? Polo que observo non puido ser máis que aquí. Iso abonda para seren tan galega como a que máis. Todos estamos de paso e somos de onde nos tocou vivir, sen que por iso sexamos máis ou menos co resto dos nosos semellantes.

Ana Peleteiro criouse en Ribeira e, polo tanto, é máis galega ca os grelos (que os humanos estamos por riba das berzas), coma galego é o noso millo ou as nosas patacas, de Xinzo, Coristanco, a Illa ou outra parte calquera, por moito que nos chegaran de fóra, despois de se descubrir un novo continente.