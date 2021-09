Mal tiempo, buena cara

NO hay un solo político, no hay un solo partido, que pueda encarar el futuro con optimismo. Los más afortunados son aquellos que, sin acertar, esperan mantener la confianza de sus votantes tradicionales gracias a los errores de sus adversarios, como ocurre con un Pedro Sánchez que saca pecho porque Pablo Casado no está aprovechando la euforia que vivió el PP tras las elecciones madrileñas del pasado mes de mayo. Convirtieron a Ayuso en un importante referente del partido y además colocó al PSOE en una situación imposible con un resultado demoledor, patético. Pero incluso los gestos triunfalistas del presidente madrileño están tintados de artificialidad: los hechos son tozudos... y preocupantes.

El mismo jueves que se hacían públicos los buenos datos de empleo del último mes, se conocía una cifra dramática: ese día habían perdido su trabajo más de 200 mil españoles al finalizar sus contratos temporales. Para compensarlo, se anunciaba que los ERTE se prolongarán, de nuevo, un trimestre más. Es pan para hoy, pero no cesa la angustia de aquellos que llevan casi dos años con restricción temporal de empleo y viven con la eterna espada de Damocles sobre sus cabezas.

Pedro Sánchez ha conseguido que la eficaz operación rescate que diseñaron los militares en Afganistán dejaran atrás su desidia inicial cuando mantuvo sus vacaciones a pesar de la gravísima situación que se vivía. Remató el olvido con el acto al que acudieron las más importantes autoridades de la UE para visitar el “hub” de Torrejon de acogida de los refugiados, y con la llamada de teléfono de Biden, que no olvida la importancia estratégica de Rota y Morón. Con ese empujón, el presidente inició la tarea de presentarse, de nuevo, como el único salvador de la patria, el único dirigente con sentido de Estado.

Multiplicó sus apariciones, sin preguntas, y arremetió como siempre contra el PP y su falta de criterio. Inmediatamente después ha procedido a realizar cambios importantes de personas para abundar en su idea de renovar el gobierno primero y el partido después con nuevas caras. Siempre con su actitud triunfalista.