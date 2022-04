“Malandança”, en el simposio “O Ronsel do Mestre Mateo”: Paraninfo da Universidade

Simposio dedicado a la conmemoración de la reconstrucción de los instrumentos del Pórtico de la Gloria, a lo largo de tres jornadas, a partir de mañana, y en el que participarán luthiers que colaboraron en su momento, entre los que se encuentra Francisco Luengo, quien con el grupo “Malandança”, ofrecerá un concierto en el Paraninfo da Universidade-mañana a las 20´30 h-, en esta serie de actividades que se anuncian como “Os sons da pedra. O Ronsel do Mestre Mateo”, en dedicatoria a personal de quienes dejaron profunda huella en el proyecto: José López Calo, Serafín Moralejo y John Wright. Para esta primera jornada, se realizará el acto de inauguración, en el Aula Magna- 16´00 h-, para continuar media hora después con la ponencia del Doctor Carlos Villanueva Abelairas: “Los sonidos del Pórtico. Diversas etapas (1988-2005), y la que nos reserva Christian Rault- 17´30 h.-, “100 años de arqueología musical experimental: los caminos y las huellas de la luthería”, este especialista, colaboró en la recuperación del organistrum, el instrumento más impresionante, en cuanto a su detallismo visual y del que se observan tres cuerdas frotadas por una rueda giratoria, en una caja en forma de ocho y mástil en forma de caja de la que sobresalen las once llaves o teclas que se utilizan para afinarlo.

Tras un breve pausa, retomaremos actividades en el Aula Magna- 19´00 h-, con la musicóloga Maricarmen Gómez Muntané, quien abordará su charla dedicada a “Música y peregrinación: apuntes para un programa de concierto”, en preparación al concierto de “Malandança”, que dirige Francisco Luengo, en el Paraninfo da Universidade-20´30 h.-, el grupo que precisamente realizó un registro discográfico dedicado a “Unha noite na corte do Rei Afonso”, una selección de cantigas y en el que colaboraron María Giménez- canto, panderetas y pandeiro-; Xurxo Varela-canto y vyola-; Felipe Sánchez- guitarra morisca-; Valentín Novio-cítola-; Manuel Vilas-arpa- y Francisco Luengo, en calidad de director e intérprete de vyola. Detalle a tener en cuenta, son las referencias de los instrumentos, que en el caso de Luengo nos remite a la reconstrucción de un arpa, del Pórtico de la Gloria, o la cítola de cuatro cuerdas del Pazo de Gelmírez y una vyola que tañería Xurxo Varela, en la que participó M.Giménez, además de otra vyola grande, tomada del Pórtico de la Gloria. Se añadían una guitarra morisca, debida a Carlos Paniagua, del Mosterio del Escorial. De los instrumentos de percusión, se eligieron una pandeira india, una tradicional galega, una asturiana y el darbuga marroquí. La grabación del registro y por las exigencias acústicas del espacio, se recurrió a la Igrexa de Sta María de Viceso, en un período que abarcó los meses de enero y febrero de 2001, contando con la asistencia técnica de Pablo Barreiro, con un estudio móvil de la Radio Galega. Su concierto elegido: “Cantigas de Sta María do Rei Afonso X”, contará con Esperanza Mara-voz-; Manuel Vilas-arpa-; César Arias-cítolas, laúd y organistrum-; Xurxo Varela- vyola, vyola de cinco cuerdas y la dirección Francisco Luengo, que tañera vyolón y organistrum.

“El Pórtico de la Gloria. Música, Arte y Pensamiento”, fue una publicación de documentada presentación, y editada por la “USC” y el Consorcio de Santiago, con la dedicatoria “In memoriam” para Serafín Moralejo, en un proyecto coordinado por Carlos Villanueva Abelairas, con cuidados grabados y dibujos de Arturo Santos. Una publicación repartida en una serie de capítulos firmados por Serafín Moralejo, “Marco histórico y contexto litúrgico en la obra del Pórtico de la Gloria; José López Calo, “La música en la Catedral de Santiago, A.D. 1188”; Eugenio Romero Pose-“El Pórtico del canto nuevo” y un preciso capítulo a cargo de Francisco Luengo, en un profundo estudio de los instrumentos de piedra y una ampliación detallada en un comentario de los planos.

Las valoraciones de Francisco Luengo, en esa publicación, las precisaría el luthier e intérprete, que se encabezan con una clara introducción: El Pórtico de la Gloria, más allá de su reconocida y extraordinaria calidad artística, representa el más valioso testimonio existente en el terreno de la organería medieval. El estudio y la interpretación de la música comprendida entre los siglos XII y XV, se complementa con un sinfín de representaciones gráficas de instrumentos musicales, en pinturas, miniaturas y esculturas, así como con numerosos testimonios escritos que hacen referencia a estos instrumentos, o a sus ejecutantes. Si bien es escasa la literatura específicamente instrumental que conservamos de la Edad Media, la gran variedad de instrumentos que aparecen en las representaciones, y la marcada inclinación de pintores y miniaturistas medievales por hacer de los instrumentos un tema recurrente, demuestran la gran importancia social y artística que tuvo la música instrumental en estos siglos.

Es comprensible que se intente interpretar la música de esta época con los instrumentos que les son propios, pero esto plantea numerosos problemas, entre los que cabe destacar uno fundamental: no se conservan en la actualidad instrumentos musicales medievales. Las excepciones son contadas: dos o tres arpas del siglo XIV y un par de cítaras y pequeños rabeles de principios del XIV. No es posible, pues, realizar copias directas, ni conocer su sonido de primera mano; ni siquiera conocer su estructura constructiva. Los modelos en los que se deben basar los constructores son, en la mayoría de los casos, una pequeña figura de una miniatura, o una escultura de trazos no muy definidos. Y sin embargo, el reto es descubrir su sonido y una práctica musical que predomino durante casi cuatro siglos en Europa. La comparación entre representaciones de instrumentos de distintas zonas de Europa, y en distintos momentos de la Edad Media depara algunas sorpresas. El siglo XII parece haber sido un momento decisivo en el desarrollo del “corpus” instrumental medieval. El hecho de que algunos salterios, arpas, fídulas, zanfoñas, laúdes y cítaras conserven sus variadas formas durante tan largo tiempo, solo puede significar una cosa: de alguna forma se había llegado a un “ideal sonoro”. Este supuesto ideal, resultaba perfectamente adecuado para las necesidades musicales de su tiempo.

Para el viernes, día 29, la segunda jornada de actividades, que comenzarán con la ponencia “Los salterios medievales”, a cargo de Carlos Paniagua- Aula Magna, 10´00 h-, dedicada a “Los salterios medievales”, luthier relacionado con el proyecto que motiva este simposio y que igualmente como intérprete domina instrumentos de época y dinamizador de grupos como “Atrium Musicae” o “Calamus”, una familia de investigadores a la que también pertenecen Gregorio, Eduardo y Luís. Una larga vista en perspectiva, nos trae a la memoria aquellos registros en vinilo para “Harmonia Mundi”, con resultados como “Musica Ivcunda”, siglos XII al XVII; el divertido “Codex Glvteo”, con tarjeta de visita tomada de “El jardín de las delicias” , de Hieromus van Aecken (El Bosco) o la no menos picajosa “Tarantule-Tarantelle”.

Sverre Jensen, toma el relevo a las 11´00 h., con la temática “Lutheria, docencia e interpretación: de Kalenda Maya a Al Andaluz”, artista clave en el largo proyecto y que participó en el concierto sonado ofrecido en la Catedral con el grupo “Kalenda Maya”, para continuar con la gira promovida con la Fundación Barrié- “Los sonidos del Pórtico”, iniciada en el Teatro Fraga de Vigo, en junio de 1992, para seguir en la Catedral de Ourense, el Museo del Prado, la Basílica Sta Mª La Mayor, de Pontevedra, culminando en el Auditorio de Galicia. Para el evento, el “Grupo Universitario de Cámara” y los noruegos “Kalenda Maya”, integrado por Sidsel Brevig, Tone Hulbaekmo (arpa y voz), Sverre Jensen Hans Fredrik y Gilles Obermayer.

Un breve descanso, nos lleva al Aula Maga a las 12´30 h-, para compartir una mesa redonda dedicada a “La artesanía en Galicia: de escuelas y de talleres”, presidida por Luciano Pérez, Manuel Brañas, Xermán Arias y Antonio Franco, bajo la moderación de Montserrat Capelán. Para la tarde, una visita al Pórtico de La Gloria y al comedor de Xelmírez- 16´00 h-, en preparación a otra mesa redonda “La nueva luthería en España con la vista puesta en el Maestro Mateo: de Ripoll a Compostela, pasando por Al Andaluz”, en la que participarán Antoni Madueño (Ripoll); Pablo Carpintero (Santiago); Christos Malamas (Granada) y César Arias (Santiago”, contando con la moderación de Sverre Jensen. A partir de las 20´00 h., podremos asistir a la inauguración de la exposición “Os Sons da pedra. O ronsel do Mestre Mateo”, hilo conductor del simposio en su amplitud, en la que nos encontraremos con piezas de los talleres del proyecto del Pórtico- Barrié (1989-1992) y de los talleres de las Diputaciones de Lugo (Pazo de Xelmírez) y de Ourense Pórtico do Paraíso), comisariada por Carlos Villanueva y Monserrat Capelán.

En apreciación de Ángel Medina Álvarez, atento desde los comienzos del proyecto a partir de 1982, y en el seguimiento de la música históricamente informada, traería a colación aquella serie de conciertos ofrecidos en 1992, que les permitiría visitar distintos cloisters y el Metropolitan neoyorquino, en representación de nuestro país con motivo del “V Centenario del Descubrimiento”. Aquellos instrumentos, aunque aparentemente acabados, necesitaban un período de rodaje, además de de otros detalles de interés en aquel punto. Siguiendo al propio Carlos Villanueva, el haber optado por maderas jóvenes llevó a un deterioro rápido de los prototipos, con el problema añadido de tener que adaptarse a instrumentos totalmente desconocidos para los intérpretes. Todos los instrumentos que hoy circulan, y los que se usaron en 1995, son de segunda y tercera generación. Los originales están en las vitrinas de la Fundación Barrié y la alusión a aquel año, nos traslada a la fecha del registro discográfico “Os sons do Pórtico. Un agradecimiento digno de valorarse, fue el trabajo ofrecido por Sverre Jensen, en su estudio “Descripción y construcción de la fídula en ocho, el salterio y el arpa salterio” y el de John Wright- homenajeado en este simposio, por “Las voces perdidas del Pórtico: un intento de análisis funcional de los instrumentos”.