Malas feministas

as mulleres pasámonos a vida escoitando o que podemos e o que non podemos facer. É unha constante dende nenas. O patriarcado sérvese de todas as súas institucións, véxase familia, Estado, medios de comunicación, escola, para dicirnos, dende nenas, o que se espera de nós. Que sexamos listas, pero non demasiado. Que sexamos intelixentes, pero non demasiado. Que escoitemos máis e falemos menos, que sexamos discretas, responsables, que coidemos das que nos rodean, que sexamos cariñosas, que non parezamos demasiado serias, que temos que sorrir máis, ser máis simpáticas, pero, tampouco, demasiado.

Dende as formas máis evidentes ás máis sutís, medramos limitadas por unha serie de estereotipos machistas e lindes que o sistema ten previsto para nós. Dende estudar carreiras universitarias non científicas, a ser nais abnegadas, ocupar postos de traballo precarios e invisibles, responsabilizarnos dos coidados, padecer maiores taxas de desemprego e temporalidade ou cobrar 5.488 euros menos que os homes. Hoxe, en Galicia, seguimos tendo unha fenda salarial do 22,6 %, case un punto superior á do conxunto do Estado. É dicir, que alén de ter dupla ou tripla xornada laboral: a visible, e toda a invisible dos coidados, non debemos estar tan preocupadas por cobrar case un euro menos que os varóns. Porque, disque, non é o momento.

E claro, isto non o din as caixeiras dos supermercados que padeceron xornadas extenuantes por mor da situación da pandemia, nin as enfermeiras e auxiliares sanitarias que con contratos precarios coidan das nosas avoas e avós nas residencias, tampouco as mulleres migrantes que levan case un ano soportando confinamentos agravados nas casas dos maiores aos que coidan. Dino señores moi serios e moi responsables en todos os medios de comunicación tratando de aleccionarnos, tratando de dicirnos, que nos portemos ben. E faise sen rubor algún, criminalizando unhas manifestacións feministas que aínda non se produciron, ao tempo que fascistas desfilan enchidos polas rúas de Madrid ou centos de negacionistas se manifestan incluso sen máscaras polas rúas de todo o país sen que ninguén lles diga nada. Será que o virus ten especial predileción pola cor morada. Bendito coronavirus que lles permite tratar de camuflar tanto machismo tratando de confundir o foco.

Porque levamos semanas asistindo a un espectacular ruído acerca dos límites do dereito de manifestación, unicamente para nós; pero mentres tanto, insisto, as mulleres seguimos padecendo máis paro, menores salarios, máis precariedade, seguimos sostendo de todo o sistema de coidados e da vida. Pero non é isto o que preocupa aos que deciden de que se fala.

Malos tempos corren cando hai que demostrar o evidente e defender o obvio, nin somos nenas ás que teñan que seguir dicíndonos que podemos nin que non podemos facer, nin imos quedar impasibles mentres atentan contra os nosos dereitos fundamentais incluídos na sacrosanta Constitución, artigo 21, nin nos imos contentar con nada que non sexan todos os dereitos. Este 8-M non haberá boas feministas que queden na casa, e malas que salgan as rúas, seremos millóns de mulleres diversas que libremente utilizaremos as canles das que dispoñemos para esixir os nosos dereitos.

Simone de Beauvoir sempre é unha referencia á que volver, tanto por gusto, como por obriga, e nestes días, outra vez, resoan con atemporal clarividencia as súas palabras:

“Non esquezades nunca que bastará cunha crise política, económica ou relixiosa para que os dereitos das mulleres se cuestionen. Estes dereitos nunca son adquiridos. Deberedes permanecer alerta durante toda a vosa vida”.

Querida Simone, estamos alerta.