Mamá e o test de Turing

A miña nai padeceu alzheimer e faleceu fai algo máis dun ano. Foi durante o primeiro pico da pandemia e en pleno confinamento. O 24 de marzo de 2020, por querer ser preciso. Mamá morreu sen palabras propias –case todas levoullas esa cruel enfermidade–, nin case alleas, xa que só o meu irmán e eu puidemos acompañala neses escasos minutos en que o seu corpo inerte ía camiño de converterse en cinzas. Pero non vou contarlles agora o que ademais escribín coa idea de devolverlle dalgún modo as súas palabras ausentes. O que si quero contarlles é como na súa enfermidade foi desenvolvendo, nun intento van de ocultala, os trucos que seguen moitos programas informáticos deseñados para superar o coñecido como test de Turing.

Alan Turing, unha das mentes máis brillantes do século XX, postulou este famoso test en 1950. Basicamente consiste no seguinte: unha persoa, á que denominaremos xuíz, dialoga con outra e cunha computadora, aos que non pode ver, tentando pescudar quen é quen a través da conversación. O diálogo realízase utilizando un medio que non delate sen máis á persoa ou á máquina; un teclado e unha pantalla serían axeitados. Se a través da conversación o xuíz é incapaz de distinguilos, diriamos que a computadora superou o test e, segundo Turing, deberiamos considerala intelixente.

Para Turing unha máquina capaz de imitar suficientemente ben a unha persoa no acto observable máis xenuíno e representativo do pensamento humano: o uso da palabra, é unha máquina coa capacidade de pensar. De feito, manexar computacionalmente a linguaxe natural ten unha complexidade enorme e durante décadas foi un dos principais escollos da Intelixencia Artificial.

Hai tempo que véñense realizando concursos, máis folclóricos que científicos, ben é certo, para poñer a proba aos investigadores do campo do procesamento de linguaxe natural no reto de superar o test de Turing. Os programas que compiten adoitan deseñarse especificamente para enfrontarse ao xurado. Para iso utilizan técnicas simples pero puntualmente eficaces, como a identificación de certas palabras na conversación das persoas, para as que teñen respostas preparadas de antemán. Outros trucos frecuentes son retomar o fío dun tema que apareceu antes na conversación, sobre todo cando a máquina non sabe como responder ao último que se lle dixo ou que lle foi preguntado. Tamén cambiar de tema hábilmente, para así saír do paso.

Recordo á miña nai cando a súa enfermidade avanzaba e ela era consciente de que o seu cerebro íase deteriorando e de que a súa conversación traizoábaa cada vez máis. Non podo afirmalo de certo, pero a medida que os estragos do alzheimer no seu cerebro facíanse máis e máis evidentes, tiven a impresión de que tentaba ocultarnos as facultades cognitivas que perdía, en particular as da súa memoria e da fala.

Para iso usaba tamén algúns trucos, ou iso parecíame. As súas conversacións eran, intencionadamente, cada vez máis curtas. Sobre todo érano as súas respostas. Asentía con frecuencia cando alguén lle falaba. Cando non sabía como seguir a charla, cambiaba de tema. E outras veces tiraba de detalles ou temas sen maior transcendencia, pero cos que podía fiar algunhas frases, aínda que co tempo só algunhas palabras. Eran os seus trucos para superar o seu propio test de humanidade.

As máquinas son cada vez máis intelixentes, pero a miña nai, aínda sufrindo esa cruel enfermidade que baleira de palabras unha vida, era máis lista que todas elas.