Siempre que leo una novela de este hombre me pasa lo mismo. Me hace viajar a otros mundos, me sumerge en un océano onírico, me provoca un terrible estado de incertidumbre, y, Last but no Least, me hace consumir, el muy cabrón, una cantidad sobrenatural de Laphroaig, mi Isley preferido. Me pasó con todas. Recuerdo esosmismos síntomas con El último pasajero, o con Fulgor, o con Veinte... Y me ha vuelto a pasar ahora. Estoy hablando, naturalmente, de ese gigantesco creador que se llama Manel Loureiro. Este pontevedrés del 75 es, como ya saben todos ustedes, una de las piedras angulares de la literatura hispana contemporánea. Sus escritos son una maldición. Te cuela en el cuerpo una suerte de invasor o alma paralela que se adueña de todo tu ser hasta darte la vuelta por completo. Su dosificación de los estados de alarma, dentro del proceso narrativo, su administración dosificada, matemática, de los elementos que conforman el suspense, sus golpes mortales a la hora de producir terror, recuerdan a los viejos y arquetípicos maestros. A Hitchcock, claro. A Poe, en cantidad de detalles, y, justamente en esta última obra, la que sale ahora mismo, a Lovecraft. De una forma notabilísima y muy sofisticada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que, casi sin enterarse, se ha convertido en un referente universal. Un clásico en vida...

La pUERTA

Se lo comenté a él y se lo digo a ustedes. La Puerta, que se acaba de publicar en Planeta, es su mejor novela. Y una de las mejores que han pasado por mis manos en años. Jugando, básicamente, al thriller, pero inundada de elementos góticos y seres que recuerdan al atormentado caballero de Providence, sitúa la acción en tierras pontevedresas. Más concretamente en las de Cotobade, la de los orígenes de la ilustre Nélida Piñón. Maneja fantásticamente toda una serie de claves del folklore más oscuro (como la Compaña, que en este caso no tiene nada de Santa). Recrea y utiliza como fondo ciertos monumentos megalíticos (la extraña Porta do Alén, a la que se debe el título, curiosamente, existe) y consigue convencernos de que ciertas tradiciones macabras con tres mil años de antigüedad siguen existiendo. Ritos funerarios de pesadilla. El inteligente y malvado uso de sustancias muy conocidas por aquí (estramonio, escopolamina) por parte de una secta... Y un sólido armazón argumental: una guardia civil que se traslada de Madrid a Galicia para intentar salvar la vida de su hijo (con cáncer) mediante las artes de una menciñeira. Y cómo se enamora de un perfecto monstruito. Apasionante desarrollo y un final de verdadero infarto. Una obra maestra, desde cualquier punto de vista...