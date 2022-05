Manel Loureiro se lanza al Camino

EL CAMINO sigue generando un interés que va más allá de su propia naturaleza (¡la naturaleza misma!), su significado, religioso pero también cultural, y desde luego ese otro sentido más personal, el de una vida de perfeccionamiento interior (y exterior: te pones en forma a base de kilómetros), también un itinerario para la meditación, el encuentro y hasta la conversación, ya sea para gentes que aman el campo y los bosques como para aquellos que vienen de la jungla del asfalto y de las largas jornadas en esos terribles bloques de cristal y acero.

Pocos contrastes más saludables y brutales que el de un ejecutivo de comida rápida (o rapidísima), ascensores también veloces, taxis cazados al galope, reuniones maratonianas (siempre temprano) y un lento refrigerio en Sarria, Triacastela, Cebreiro o Arzúa, contemplando el cielo y el dulce verdor.

En Año Santo todo aumenta exponencialmente, y más aún si el año es doble. La gente se lanza de nuevo a los caminos. Se desenmascara y besa la naturaleza. El Camino se ha activado con gran energía, es ya una vía paneuropea, lo es una vez más, y también americana, pues el cine (gracias, sobre todo, a The Way) ha potenciado mucho el impacto del Camino Xacobeo entre los norteamericanos en particular y los anglos en general.

Es decir, tenemos apertura e internacionalización codeándose con nuestro yo más íntimo, con nuestras huertas y pequeñas tabernas. Mi madre, que nunca quiso viajar, conoció decenas de peregrinos que le contaban cosas de ciudades remotas (o no tanto) que ella nunca visitaría. Y luego seguía con lo suyo, con los quehaceres domésticos. En fin, es el mundo, que decía el Nobel Kazuo Ishiguro en la excelente Lo que queda del día, que viene a visitarnos.

Se ha desatado una impresionante carrera artística en torno a todo lo Xacobeo, lo que contribuye, creo, a aumentar el interés y el conocimiento de peregrinos y también de los que simplemente contemplan su paso. El arte, por otro lado, es consustancial al Camino. Lo impregna sin cesar. Es un lienzo vivo de la Historia. Lo más curioso, o quizás no tanto, es que las novelas negras, o los thrillers, en torno al Camino de Santiago empiecen a abundar, casi como un género propio.

Las peregrinaciones siempre dieron buena literatura (baste con citar los Cuentos de Canterbury), pero el Camino tiene un gran potencial como ruta de misterios y arcanos, es terreno abonado para thrillers y enigmas que deben ser desentrañados, no sólo de corte medieval, sino muy actuales. Es una mina de ficción. Ahí está el buen amigo Javier Sierra para demostrarlo, y su serie televisiva (Movistar) es un buen ejemplo, con esa facilidad que tiene Sierra para construir relatos que se mueven entre las nieblas del tiempo.

El último (pero no menor) en incorporarse a esta imparable moda del thriller Xacobeo es Manel Loureiro, escritor gallego más que conocido por todos ustedes, que acaba de publicar La ladrona de huesos (Planeta). Loureiro tiene una legión de lectores y suele practicar una narrativa que cabalga con eficacia entre los territorios de la fantasía, la Historia, el suspense, el género negro y el vértigo propio del thriller norteamericano. Esta vez, como ya pasaba en La Puerta, Galicia toma todo el protagonismo. Laura, desmemoriada, desconocedora de su propia identidad (truculenta), va descubriendo quién es, va recordando su pasado en el Nido, mientras es obligada por alguien a robar las reliquias del apóstol en Santiago. Ni más ni menos. Nunca mejor dicho: el thriller se abre Camino.