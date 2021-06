Maneras de huir

HAY una realidad inflamada ahí fuera, y también en los platós, pero a cambio junio ha venido muy soleado, caluroso incluso, aunque sin el turista occidental. Todo el gran rifirrafe político, por otra parte habitual, puede suavizarse de varias maneras: ignorándolo, por ejemplo, aunque resulta difícil con todos los altavoces mediáticos a pleno rendimiento. Y hay quien no quiere ignorarlo, porque lo tiene por vicio o por entretenimiento.

Aunque los motivos para el enfado y el disgusto existen (qué seríamos sin eso), también es verdad que el personal está deseando desconectar de las últimas pesadillas: la pandemia, sobre todas ellas. La vacuna es el último vínculo, o eso creemos, con este tiempo aciago. La gente hace cola con esperanza, el proceso va a velocidad de crucero. Bajo el sol de junio, brota una cierta confianza en ser de verdad libres en pocas semanas, por más que la realidad haya vuelto a enfangarse en cuanto ha tenido su oportunidad.

Ya sabemos que nada va a evitar la política extremada y cruda, que ha venido para quedarse, ni todo ese ruido que, necesariamente, bajará en cuanto llegue el verano. Basta con que dejemos de mirar para el escenario donde la representación sucede. Aunque sea difícil torcer la cara. La audiencia lo mueve todo, y la política depende de las audiencias tanto o más que cualquier programa de la parrilla televisiva.

Pero también es posible que algunos movimientos políticos se vean favorecidos por nuestro desapego de la realidad. ¿Es más fácil tomar decisiones complejas en las lindes del verano? No sé si eso es lo que ha pensado Sánchez, ahora que acomete todo el asunto de Cataluña, con sus enrevesadas derivadas. Indiscutiblemente, tenemos la sensación de nos rodea una realidad excesiva, inflamada, seguramente necesitada de ibuprofeno.

Dentro de los planes de huida, más que comprensibles, está el nuevo atractivo del campo. Es curioso que mientras arrecia el debate sobre la España vaciada (no es un debate: es una constatación palmaria e ineludible), se observa un nuevo movimiento, quizás Neorromántico, que pide abrazar el campo y volver a él. Con lo que eso implica de arremangarse para plantar hortalizas, algo que no siempre ha formado parte de una estética. Quién sabe si la pandemia va a provocar ahora el movimiento contrario al de las últimas décadas: el alejamiento de la gente del entorno urbano en el que pensaba que encontraría la modernidad y el empleo. Así empiezan las revoluciones.

Me gustaría, pero eso provocará el encarecimiento de la vida para los nuevos románticos. El mercado está atento a todo. Mientras eso ocurre, si es que ocurre, hay algunos con suerte. Ahí tienen a Jeff Bezos que acaba de anunciar que va a huir en julio, pero no porque le preocupe la realidad aquí abajo, o eso supongo (le va bastante bien), sino porque va a volar al espacio. Con este viaje se inaugura la temporada turística espacial, otro territorio más que nos va a hacer competencia. Bezos quiere poner en órbita (nunca mejor dicho) su nueva empresa, Blue Origin, pero sospecho que tendrá que ofrecer muchos extras allá arriba para convencer a los ingleses que, de momento, quieren venir a Benidorm. Lo que pasa es que no pueden.

La pasión espacial, científica y turística, parece otra de las características del nuevo tiempo. No sólo está Marte y la Luna, como lugares para una huida futura (también tendrán que mejorar), sino las nuevas excursiones espaciales. Lo de ir al campo, o a la playa, pronto se quedará pequeño. Pero, de momento, nos vale.