Marcar unha liña progresista, sen entrar no miolo

Cómpre recoñecer que Alicia Barcena a secretaria executiva da CEPAL, ou sexa da organización para a América Latina das Nacións Unidas, ten un relato distinto a doutras institucións internacionais, que están claramente ao servizo da globalización neoliberal. Nunha recente conferencia amosaba a súa preocupación pola incidencia da pandemia do Covid-19 na rexión, estimando que o PIB ía caer no ano 2020 un 7,7% e que o rebote “estatístico” para este ano sería do 3,7%, e que o PIB por capitá retrocedería un -9,9%, o que implicaba que a pobreza abranguería a 208 millóns de persoas, e que un total de 78 millóns se atopasen na extrema pobreza. Son dados que ilustran as dificultades da rexión, o aumento da desigualdade e a precariedade laboral.

A valoración anterior podémola atopar en calquera dos estudos dos organismos internacionais, mesmo nos que realiza o FMI ou o Banco Mundial, o aspecto diferencial está nas propostas que fai Barcena para lle dar resposta, xa que afirmou que: “perante a última década a CEPAL puxo a igualdade como base do desenvolvemento sostíbel. Ademais do seu valor intrínseco, a igualdade é instrumental para promover o desenvolvemento sostíbel ao contribuír á innovación, medre da produtividade e á protección ambiental. Igualdade, produtividade e democracia son bens estratéxicos complementares e non substitutivos”.

Engadiu Alicia Barcena: “hai sete sectores que poden dar un grande pulo á inestabilidade xa que promoven o cambio tecnolóxico, xeran emprego e reducen as limitacións externas e o afecto ambiental: a transformación da matriz enerxética en base a enerxías renovábeis non convencionais; a mobilidade sostíbel nos espazos urbanos; a revolución dixital; a industria manufactureira da saúde; a bio-economía; a economía circular; e o turismo sostíbel (especialmente no Caribe)”. E continua: “A resposta á hiperglobalización non debe retrotaermonos á rivalidade xeopolítica, senón a avanzar a un renovado multilateralismo. Debemos coordinar as políticas fiscais para acadar o pleno emprego e unha transición enerxética verde (novo pacto global verde) e xerar espazos para a procura de políticas de desenvolvemento”.

Trátase de propostas que teñen puntos en común co discurso sistémico actual máis “progresista” respecto da desfeita ecolóxica (revolución verde, dixitalización) porén que van un paso máis alá cando se suman temas tan importantes como os desafíos das grandes urbes, a economía circular, ou sexa autocentrada, e dá por amortizada a hiperglobalización e aposta polo multilateralismo. Sen dúbida é un paso adiante no camiño correcto, aínda que falta unha aposta explicita pola xustiza social, ou sexa, por un modelo socio-económico que reparta o traballo e a riqueza producida en función do esforzo e das necesidades sociais. Aínda, que sinalar o papel que cumpre cada partido e clase se cadra non sexa hoxe o papel da CEPAL para conseguir textos consensuados e marcar unha tendencia progresista, tendo en conta a correlación de forzas actual na América Latina.

Agora ben, a cuestión das condicións laborais é fundamental na América Latina, e no resto do mundo, máxime cando en moitos países houbo importantes retrocesos nos dereitos sindicais e dos/as asalariados, primando os pactos persoais en moitos aspectos sobre os convenios de empresa ou sector (por exemplo no Brasil coa reforma de 2017). Ao que hai que suma o auxe dos falsos autónomos/as, así como a unha ampliación do colectivo de persoas por conta propia en actividades marxinais ante a falta de oferta de emprego asalariado, daquela que segundo a OIT (Organización Internacional do Traballo) só un 59% da povoación activa tivese a condición de asalariada en 2019 na rexión (moita dela carecendo de contrato). A pandemia viu agravar esta situación.

En resumo: todo o referente ás relacións laborais, contrato, salario, xornada (fiscalidade e servizos públicos) é central na loita a prol da igualdade, así como para incentivar o consumo e o desenvolvemento económico autocentrado, e polo tanto construído sobre alicerces sólidos e vinculados á sociedade. Cun mercado interno deprimido o principal recurso son as exportacións de materias primas, co que isto ten de dependente respecto do comercio mundial, conflitos externos, e as presións do imperialismo. Que a CEPAL non se meta nestas fonduras non é de estrañar, cando esta é a postura de moitos partidos, sindicatos e forzas sociais da esquerda antisistémica, que prefiren socializar o paraíso evitando centrar o debate dos escenarios posíbeis, e polo tanto da folla de ruta, das etapas, da política de alianzas, das contradicións sistémicas. Ou sexa, facer da política un proxecto colectivo, algo que vai para alén da imaxe e do ben que se constrúa o discurso.

