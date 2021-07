POIS ao mellor non estaría mal darlle unha volta a Marx. A min, por exemplo, disque xa se me ve moi marxista. Díxomo o meu lector, así en singular, coma aquel lector único que Molière confesou ter na ocasión dun encontro en Versalles con Luís XIV. “Tes todos os lectores de Francia, Jean-Baptiste”, admirábase o rei. “Ter un só xa me asusta, Sire”, dixo o escritor. Eu non son Molière pero tamén teño o meu lector que me desacouga, porque, máis ca un lector, é un voyeur, que diría un francés (apuntamento francófono!): sempre me está a axexar polo buraco da pechadura a ver se me cacha en bragas.

Quere saber dúas cousas morbosas: a primeira é por que non escribo en castelán. “Te leería todo el mundo” (e parte do estranxeiro), dime este demo tentador. A segunda curiosidade do meu lector é saber cal é a miña “ideología”. Cousa que por fin seica inferiu dunha sentenza que se me escapou nunha recente columna: “As novas tecnoloxías son o opio do pobo”, dixen.

E daquela velaí o meu marxismo delatado nunha frase máis ben parva, sen valor cognitivo nin color orixinal porque parafrasea o tópico máis pedipulado das prosas de Marx (“A relixión é o opio do pobo”), que mesmo está gravado en letras de ouro na Casa do Pobo da capital de Rusia, e non sei se aínda está porque con isto da pandemia hai algún tempo que non vou a Moscú (Moscova é un río).

Xa non quedan marxistas, que os botou todos fóra o PSOE e mais Felipe González despois do célebre congreso de Suresnes, camiño da bendita Transición. Se cadra o derradeiro marxista vou ser eu, segundo o meu lector e, prevaléndome desta dignidade, recomendo un repaso a obra de Marx aínda que sexa en “lectura de sobaco”, coma aquela que postureaban os hipócritas fillos do maio do 68 (de onde vén toda a política bastarda da Europa de hoxe).

Non estaría mal botarlle unha ollada a “don Carlos” (como dicían aqueles seus fillos que o coñecían de toda a vida), non por nostalxia ideolóxica nin por saudade de ditaduras do proletariado, senón por necesidade do marxismo como ciencia social, como exercicio de reflexión intelectiva neste momento, como reforzo do denkvermögen, que diría un alemán (apuntamento xemanófono!), ou sexa como volta á funesta manía de pensar (aquí son moitos a cobrar e poucos a pensar).

Viríanos moi ben saber cales son os opios do pobo nestes nosos días, cales son os “fideísmos” (léxico marxista; non vén de fideo senón de fides) que nos alienan, e cal é o “materialismo histórico” que nos pode abrir os ollos. De momento o único materialismo para o que temos ollos é o materialismo eurótico. A frase que máis me gusta de O capital de Marx é aquela na que se di que “os cartos son a nosa roupa íntima”. O billete de moitos euros é a folla de figueira coa que tapamos as nosas vergonzas.