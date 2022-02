Más madera

ME PREGUNTO si las cosas globales importan cuando van mal las cosas domésticas. El mundo globalizado nos lleva a informarnos masivamente de lo que sucede en lugares lejanos, a implicarnos en asuntos que, aparentemente, no van con nosotros. Todavía tenemos esa extraña fascinación por lo cercano, por lo que sucede en nuestro contexto. Todavía nos parece posible vivir bajo un cielo protector. Pero hoy el mundo se cuela en casa desde la hora del desayuno. No hay barreras, no hay tregua.

Salimos de unas elecciones confusas en Castilla y León, con resultados aún más confusos y con pactos un tanto indomables (eso escucho) y todos esos votantes de núcleos olvidados y solitarios perciben de pronto el perfume acre de la guerra. Está invadiendo los informativos. Todo lo local, en apenas unas horas (pasada la ebullición electoral y el ruido de la propaganda, la verborrea de las promesas), se hace otra vez pequeño, insignificante, porque el gigantismo global llega hasta la puerta del huerto. El mundo nos devora.

Aunque la realidad real sea modesta y escueta, aunque el horizonte no muestre en muchos enclaves del rural las huellas tantas veces prometidas del progreso, todos tenemos el futuro metido en el móvil, empaquetado de un modo un tanto mentiroso, huimos por las ondas, por la pantalla, antes de volver a la rutina de lo nuestro, antes de regresar a lo inmediato. Por el medio hemos visitado el mundo, hemos escuchado el estruendo del mundo. Aunque salgamos al jardín a contemplar las estrellas, aunque escuchemos el rumor del río, no faltará quien nos cuente el último movimiento de tropas en la frontera de Ucrania. Somos importantes, estamos al tanto de todo. Y el dolor no nos abandonará, ni el sonido de las alarmas. El mundo es ya muy pequeño.

Pienso eso mientras siguen los tambores de guerra. Que surja ahora esa amenaza parece injusto, intolerable. Nos parece peor porque somos europeos y no creemos que en medio de la civilización y el progreso pueda volver a escribirse una tragedia con sangre. Pero basta con mirar un poco hacia atrás para descubrir que todo es posible, siempre. La barbarie suele encontrar su camino, sabe identificar el momento y también los personajes.

Todos los temores de la globalización, los desequilibrios planetarios, el orden mundial entre tinieblas, los nuevos ejes del poder, se dan cita en lo que parece un conflicto antiguo, un regreso al pasado. El perfume acre de la guerra sobre la piel de Europa resulta extraño. Como un afeite venenoso.

Cuesta acostumbrarse. Contemplar tanta fuerza, tanto poder, tanto despliegue, desde la pequeñez del hogar. Como sucederá a los que, verdaderamente, tienen el conflicto como parte del paisaje doméstico. Esa nieve, esos bosques. Ya todo es cercano. Ahí, nos dicen, se juega el gas que quemas. Las facturas que pagas. Todo tiene consecuencias, incluso dentro de tu cocina. Lo que late en otro lugar late también entre tus paredes.

Me aterra esa precisión que brota en los informativos que, si no fuera por su lado trágico, nos remitiría al humor negro de Gila. La invasión podrá ser mañana, escucho. Se impone sin compasión el vértigo del calendario, mientras quizás pensamos en la poda de los frutales. En televisión entrevistan al carpintero valenciano que construyó la famosa mesa imperial de seis metros: su madera, de la mejor, puede ser la materia sobre la que se escriba el dolor o la paz en el mundo. No mandé mi mesa para luchar contra los elementos, podrá decir el carpintero. Así es la vida. Más madera.