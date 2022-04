¿Más vale prevenir?

¿Seremos capaces de cambiar la ‘cañita’ en las comidas por agua del grifo? La noticia, ya desmentida, de que Sanidad pretendía prohibir la cerveza y el vino en los menús del día sobresaltó ayer a millones de compatriotas. No es cierto, recalca Moncloa, que el departamento de Carolina Darias vaya a eliminar ambas bebidas, aunque sí pretende promover la dieta mediterránea como modelo de alimentación, sin incluir el consumo de alcohol. Motivos no faltan, pues las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España. El reto sanitario y social es importante. Tanto como lo fue en su día que no se fumase en los bares. Algo que parecía imposible... y que hoy ya nadie pone en cuestión.

¿Quien acabará pagando el ajuste entre el precio tope del gas y el precio real acordado con la UE para rebajar la factura de la luz? Lo han adivinado. La diferencia entre los 50 euros por megavatio fijados y los 91 que realmente cuesta ni se evaporará por arte de magia, ni la pondrán las eléctricas, ni se hará un sinpa. Al final, como admitió la vicepresidenta Teresa Ribera, apoquinarán los de siempre: los consumidores de energía. Vaya sorpresa...

¿Cuándo funcionarán los letreros ‘informativos’ situados en las marquesinas del bus en Santiago? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.