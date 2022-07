Maximino Zumalave, con la “RFG”, en el “XII Festival de Peregrinos Musicales”

Turno un año más para el “XII Festival de Peregrinos Musicales” en el Auditorio de Galicia y entrada libre-20´30 h-, y que como podremos comprobar, nos trae participantes de diversas nacionalidades europeas, una sesión como la de hoy, en la que el asistente, no queda condicionado a labor de mero espectador. Simplemente, nos acercaremos a los intérpretes para valorar sus cualidades y sus dominios. Álvaro Lozano, malagueño y con estudios en la “Baremboim Said” de Sevilla teniendo como maestro a Pavel Gomkiakov, en el Conservatorio Profesional Gonzalo Martin Tellado. Con 16n años, ha ganado varios Concursos Internacionales, como uno Primero “Gustav Mahler Price cello Competition” o un Tercero del “IX International Cello Competition David Popper for Young Cellist”. Le tendremos con el “Cuarto movimiento (en versión reducida), del “Concierto para chelo en Mi m. Op. 85” de Edwar Elgar, el compositor de Broadheart y autor de obras monumentales como “He Dream of Gerontius”, ”The Apostles”, que le convertirán en un baluarte nacional, a pesar de la disparidad de criterios. Este concierto para chelo, último de sus grandes monumentos dentro del género, tuvo su estreno en Londres a finales de octubre de 1919, año cargado de pesares, tras la conclusión de la Primera Gran Guerra y en plena “Gripe española”, tan devastadora como la propia guerra. El movimiento que nos interesa en especial, es el “Allegro ma non troppo”, en esta particular lectura, un tiempo en forma “rondó” libre que cierra modulando a Mi m., presentándose una segunda idea, en especie de escala ascendente, que para Tobey, evoca un curioso humor.

María Lejuan, oboísta, es ferrolana con estudios en el Conservatario Xan Viaño de Ferrol, con Ana Salgado, compaginando estudios en la “EAEM” compostelana, con Christina Dominik, integrante de nuestra “RFG”. Ganó premios como el de Música de Mans, Futuro 2022, además de tocar el piano, y se halla realizando estudios profesionales con honores. Para ella, el “Concierto para oboe, en Do M. KV 314, en su tercer movimiento, obra comprometida con el magnate y naviero holandés De Jean, hombre que no dejará de insistir y que no fue una composición original, sino que retomó material precedente- una astucia de las suyas-, con ligerísimos retoques, sobre un trabajo que había realizado para otra vieja composición suya, escrita en Salzburgo curiosamente de otro para oboe, instrumento en el espacio de sus preferencias, el “K. 271k” (hoy desaparecido). Por el ímpetu espontaneo ya desde el movimiento de entrada, se manifiesta una clara fertilidad de ideas. De Jean, cumpliría su responsabilidad aportando 200 florines, con lo que el músico lograría conseguir sus pretensiones.

Igil Top, turco, estudió en el Conservatorio de Maastrich, con Boria Belkin, a quien alguna vez escuchamos en concierto, y que como solista de violín, destacó como solista con orquestas como la “Bilkent Symphony O.” , ”la Izmir State Symphony”, la “Russe Philharmonic”, siendo galardonado en concurso como “Arthur Grumiaux”, en calidad de ganadora o el de violín y piano “Pantcho Vladigerov”. En su haber, el “Concierto para violín en La m. OP 53”, de Antonin Dvorak, en el “primer movimiento”, obra que se dio a conocer el 14 de octubre de 1883, en Praga, su querida ciudad y en la interpretación de Moric Anger, aunque ya estaba escrito desde casi cino años antes y del período del Concierto para piano” y en el límite de las populares “Danzas eslavas”, vertiente puramente étnica del creador bohemio, bregador desde joven por la música con raíces, mientras ejercía como viola de la orquesta del Teatro de Praga, reivindicando la importancia y actualidad de su lírica emergente. El tiempo que se elige, es la confirmación artística de esa sensibilidad, aunque una vez consultado a Joachim, decidió abordar algunas modificaciones.

Álvaro Toscano, cordobés y guitarrista, como no podía ser menos, tuvo como maestros a Jara Benítez, Juan Antonio Martínez, José María Bailo, Javier Riba, Francisco Bernier y Pedro Mateo, ganando el “Concurso Internacional de Guimaraes, y es apreciado como gran repertorista, desde el barroco a los contemporáneos. Podríamos esperar un programa la española, pero nos llevara a Mario Castelnuevo-Tedesco, en el “Concierto para guitarra nº1, en Re M. Op 99,” en dos de sus tiempos, el segundo y el tercero. El italo-americano, había sido alumno de ildebrando Pizzetti, en composición y de E. del Valle de Paz, en piano. Había destacado por su ópera “La Mandragola”, representada en el Teatro La Fenice, veneciano, aunque será a comienzos de los cuarenta, en los Estados Unidos, verá cambiar su condición, dedicándose a la docencia, en mayor parte. No olvidará en estos trasiegos oceánicos, en atender a los oficios creativos en los que no faltará la lírica, cono obras camerísticas y concertantes como las dedicada a la guitarra, hoy de gran aceptación entre los intérpretes, por la calidad de su escritura y el refinamiento en los detalles.

Mireia Coma, natural de Vitoria, comenzó pronto sus estudios de violín teniendo como primer maestro a su padre y desde 2019, en la Escuela de Música de Lucerna, con Daniel Dodds, formando parte de la Camerata Gasteiz”, recibiendo numerosos premios internacionales como un “Primero del Concurso de Cámara Jóvenes Músicos de Euzkadi”, o el tercero del de “Jóvenes Intérpretes”. En su programa, “Saint-Säens”, por su conocida “Introducción y capricho Op. 28”, compositor con sesgados guiños humorísticos, perceptibles en las “Danzas macabras”, dada a conocer en los populares “Concerts Colonne”, La Habanera” o esta “Introducción y rondó caprichoso Op, 28”, del año 1863, obra juvenil y de afortunado tanteo en cuanto al tratamiento instrumental desd la “introducción” en modo de sonata y puede que ligeramente melancólica sobre cuerdas en “pizzicato” para abocarnos a un “Rondó”, con una “cadenza” ostensiblemente virtuosa, en manos de la solista.

Pol Cabrera es un saxofonista barcelonés, en estudios en el Conservatori del Gran Teatre del Liceu, con Albert Juliá, Xavier Larson y Miquel Vallés, ganando un Primer Premio del “XXIII Podios de Música de Cambra de de Sant Joan de Vilatorrada, y otro, con el del público, en el “II Concurs Ciutat de Mataró”, una muestra reconocible de la vanguardia activa de la escuela catalana, con todo un Teté Montoliú a la cabeza de importantes maestros. Lars Erik Larsson, estudió en el Conservatorio de Estocolmo, antes de trasladarse a Viena y Leipzig, en donde amplió con Alban Berg y Fritz Router, descubriendo las dimensiones de la “Segunda Escuela Vienesa”. La vuelta a Suecia, le descubrió las nuevas posibilidades en ámbitos profesionales distintos como la radio y comunicación global. Fue director de la Universidad de Uppsala, y este “Concierto para saxo Op 14”, en su primer movimiento, es obra dedicada a Sigur Rascher, un saxofonista que había estrenado el “Concierto para saxo y orquesta Op 6” de Edmund von Bork, con quien había establecido una fuerte amistad, mientras trabajaba como músico en la “O.S. de la Berliner Philharmonik. Una jaleada por Eugen Jochum, quien la interpretó con la “Rundfuck P.”