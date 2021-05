DESPUÉS de años recopilando datos en una investigación, un día llegué al despacho del Dr. Carro Otero en la Facultade de Medicina. Llevaba la intención de dejárselos allí para que él dispusiese de ellos. Sin conocerme de nada, me recibió como si fuésemos parientes. Cogió mi trabajo y lo ojeó con entusiasmo fijándose en fechas y nombres que reconocía. “Esto es fantástico y se tiene que conocer” me dijo con gesto alegre. En unos minutos ya me había propuesto publicar un libro que él mismo había de prologar, un par de conferencias y varios artículos en prensa. Salí de allí pensando que en buena me había metido.

La siguiente vez que acudí a su despacho, con la misma amabilidad de la primera, me obsequió con un recital de sus conocimientos enciclopédicos relacionando todo tipo de datos concretísimos sin tener que recurrir a ninguna ayuda. Se había leído mi trabajo y lo recordaba señalándome los puntos más interesantes y los que debía ampliar. Qué memoria prodigiosa.

Volví al poco tiempo y por cuestiones que no vienen al caso, tuve que presentarme con mis hijas pequeñas. Con una capacidad didáctica asombrosa les mostró una serie de artilugios médicos que por allí había. Para terminar, las engatusó prometiéndoles que les enseñaría un hermoso palacio “como el de las princesas”. Qué gran lección de historia nos obsequió mientras nos mostraba el Hostal de los Reyes Católicos.

De la mano de D. José di mi primera conferencia. Lo demás, lo paró el coronavirus. A principios de 2021 volví a retomar el asunto con su compromiso de prologar el libro todavía vigente. Me disculparán que cuente estas anécdotas tan personales pero creo que reflejan muy bien la personalidad de don José: apasionado en todo lo que hacía, comprometido con lo que emprendía, de trato amable, verbo fluido y con una compendio de saberes en la cabeza. El doctor Carro falleció el día del libro de un Año Santo uniendo dos de sus pasiones: la palabra escrita y la ciudad de Santiago. Y yo tuve la suerte de disfrutar de él en un prólogo de varios años en los que me aconsejó, me guió y me enseñó. En este tiempo, breve pero muy intenso, mantuvimos charlas (es una forma de decir que el desplegaba su vasto conocer y yo no podía más que hacer escuetos apuntes) de todo tipo: historia militar, medicina, arte, religión, actualidad..., dominaba todos los palos con seguridad, convicción y maestría.

Hace unos días, nuestro común amigo don Emilio Ucha pidió para él la Medalla de Oro de Galicia a título póstumo por sus muchos méritos. Aparte de la de Alfredo Conde no he visto muchas adhesiones a una idea tan justificada. Dicen que un grano no hace granero pero ayuda al compañero. Pues ahí va el mío: no se me ocurre razón alguna por la que no se le habría de otorgar la Medalla al profesor Carro Otero; sería un acto de justicia que debiera servir para dar a conocer un ejemplo a seguir. Pido que sirvan estas líneas para que otros granos puedan llenar el granero de la propuesta.