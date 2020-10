AUNQUE le hayan dedicado sus columnas a Quim Torra unos cuantos miles de colegas, yo también quiero hacerlo. No, sin embargo, a titulo personal, porque el personaje da para mucho menos de lo que se dice, sino al fenómeno que ha aportado una singularidad bien curiosa a la política catalana durante hace ya casi dos décadas: la ocupación de puestos de relevancia, incluida la presidencia de la Generalidad, por medianías, tipos por los que antes de sus respectivos ascensos pocos estaban dispuestos a dar mucho.

Los tres últimos presidentes del Gobierno autonómico catalán tienen esa condición. Repasen la historia. Artur Mas era el tipo que iba detrás de los Pujol, siempre dispuesto a prestar un servicio, incluso ese de hacerse cargo de la institución cuando cae de ella el propio Jordi Pujol y no puede ser sustituido directamente por uno de sus más próximos; fuera de la familia estaba Mas.

Y se sigue: cuando cae Mas se busca a alguien de quien se suponga y espera una lealtad incuestionable a la cúpula del partido, dispuesto a tomar el relevo tanto como a devolverlo si llegase el caso: Carles Puigdemont.

Y a la tercera, que ya se verá si es la vencida, he aquí a Quim Torra –cuya herencia intelectual nunca llegare-

mos a valorar como se merece, dado lo sutiles que venimos siendo–, que en la lista electoral que había prerparado el precitado Puigdemont por sus propios intereses ocupaba nada más que el puesto décimo primero. Vamos, que no la cerraba por falta de méritos.

Mientras se producen estas delegaciones, van desapareciendo de la política catalana, algunas veces con deshonor pero no siempre, personas (incluso podríamos decir personalidades), que en su día habían sido capaces de ayudar a construir las bases democráticas tanto de Cataluña como de España. Capaces, en todo caso, de seguir implicándose en la política por algo más que el currículo personal. Es más: puede que algunos de estos retirados hayan querido serlo precisamente por preservarlo.

Pero el caso es que Cataluña se ha ido quedando así: gobernada por medianías que no alcanzan a ver entero siquiera a su propio país. Mucho menos su posible papel en España y en Europa.

Y ella, que había ostentado dignamente una posición de liderazgo cultural, político y económico para muchos otros españoles, ya no va ahora en cabeza de la manifestación sino a la cola, haciendo ruido, incluso molestando, llamando la atención más sobre lo singular que sobre lo común. Y parece no saber que eso, lo singular, fuera de lo común no es nada importante. Así, Cataluña anda para atrás.