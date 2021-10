Medias verdades sobre o gando galego

GREENPEACE vén de presentar hai poucos días un informe sobre Macrogranjas, veneno para la España rural. Efectos ambientales de la ganadería industrial (outubro, 2021), no que sinala a Galicia como a comunidade autónoma na que máis medrou a contaminación por nitratos das augas subterráneas no período 2016-2019 (un 200 %).

Este dato, que en principio é correcto, agocha outro de non menor importancia dese mesmo informe e que non se comenta: que o contido medio desas augas en nitratos é de 7,8 miligramos por litro, cifra que, xunto coa de Asturias e Cantabria, é a máis baixa de España, polo que está moi lonxe dos 50 que se recomenda como límite da contaminación.

Isto xa se constatara nun informe do

IGME hai máis de corenta anos e mesmo noutro estudo na Terra Chá, realizado por un equipo que eu coordinaba poucos anos despois. Estas conclusións, xa clásicas nos estudos da contaminación gandeira das augas en España que, como tantas outras que levan tempo publicadas, semellan ser esquecidas polos novos investigadores, viña xustificada pola forte pluviometría desas zonas, que actuaba como un poderoso diluínte da alta carga gandeira propia das agriculturas do norte peninsular.

Quere todo isto dicir que os riscos de contaminación gandeira das augas en Galicia non existen? Nin moitos menos, pois desde hai xa moito tempo se vén advertindo da necesidade de coidar en extremo o manexo do xurro xerado nas explotacións de vacún e porcino.

O episodio de contaminación do Tambre por un accidente nunha balsa de xurro en Trazo hai unhas semanas vén a confirmar os riscos de contaminación puntual das augas, que certamente poden ser moi graves nun momento dado pero que, en xeral, son pouco frecuentes. Moito máis preocupante é a contaminación silandeira (tecnicamente chamada “difusa”ou “non puntual”) que se produce a partir dos numerosos sitios de aplicación do xurro e que chega ás augas superficiais ou subterráneas por uns camiños que non percibimos pero que, ao final, acaban por afectalas.

Isto acontece, sobre todo, naquelas zonas de Galicia como A Limia, onde predomina a gandería sen terra e o xurro se amorea sen posibilidad de que o solo actúe como o poderoso filtro natural que é. Nesas zonas xa se detectan problemas de eutrofización dos encoros e de cianobacterias nas traídas da auga, que son unha seria advertencia do que podería sobrevir nun futuro se non se toman as medidas axeitadas.

Diante desta situación, diferentes instancias, desde colectivos ambientalistas, investigadores e mesmo axencias europeas, veñen demandándolle á Xunta que defina en Galicia “zonas vulnerables aos nitratos” para extremar nelas as medidas de prevención e control destes riscos. Despois de moitas declaracións e atrasos semella que vai ser no que resta deste ano cando se poda chegar a dispor do instrumento regulatorio correspondente. Aínda que fica por ver se non se van pospoñer unha vez máis estas medidas.

Que unha organización de prestixio como Greenpeace diga medias verdades sobre o problema da contaminación das augas por xurros é inxustficable, pero tanto máis o é que unha administración non tome as medidas preventivas que todos lle esiximos. Deste xeito, o sector gandeiro, que tan pobremente se quere defender con estas prácticas dilatorias, non vai saír beneficiado na súa imaxe pública.