Medios y miedos

¿ALGUNA nueva noticia por aquí? Puede que la inmensa mayoría de los medios sólo se hagan eco de los desastres y tragedias humanas que nos hacen fracasar como civilización. Aunque no sólo los medios. Las redes sociales son las que soportan el mayor volumen de fake news y consiguen manipular las emociones y polarizar la opinión pública. Son un campo minado para sumar conflictividad, crear confusión, para hacernos incapaces de discernir la verdad de la mentira y como no podía ser de otro modo, se vale del miedo, como método de propaganda.

El documental El dilema social se ha hecho viral, al ahondar en los métodos que utilizan las redes sociales para hacerse más adictivas, pero no nos dice nada nuevo, en el fondo. La propia plataforma de vídeo que lo promueve se vale de los mismos algoritmos, lo cual es un síntoma de las profundas grietas de un sistema capitalista también fake ya que el capitalismo del capital humano es una herramienta que se devora a sí misma, porque se construye a partir de beneficios cortoplacistas derivados de la impulsividad, de las emociones de las personas, que no piensan ni cuestionan aquello que ven, porque lo dan por cierto (las imágenes valen más que mil palabras, aunque también estén editadas).

Pero todo tiene un límite, como los recursos de este planeta que se agota al extremo de no haber una regeneración. Un botón de reinicio, que destruya el muro social de la desconfianza y que apueste por una ética comunitaria que no nos debilite en la toma de decisiones ni en la transmisión de la cultura. Uno de los bienes básicos para hacernos crecer por dentro.

La verdadera miseria de esta situación es comprobar cómo nos roban un valioso tiempo que no vuelve, para acabar actuando como clientes, como trabajadores no remunerados cada vez que gestionamos una cuenta, un viaje, una compra... en calidad de usuario, no persona. La búsqueda de la independencia nos convierte en lobos esteparios que aúllan a la luna, porque está fuera de su alcance.

Todos jugamos con las reglas de este singular juego en el que todo vuelve a las mismas manos, mientras otras siguen vacías. No importa que los tiempos sean difíciles, la vida sigue con la misma indiferencia y esta situación no ha conseguido acercarnos, sólo nos aleja. Puede que se optimice la productividad telepresencial y que la noria siga girando, pero ahora todo resulta más rígido y uniforme si cabe, por falta de criterio, de finalidad.

Es tanta la información, la saturación y la presión, que no hay lugar para las grandes preguntas, más bien nos vienen grandes porque al fin y al cabo: ¿quién es el verdadero responsable de sus actos? Todos y cada

uno de nosotros. Lo que viene a decir el documental es que todos eludimos nuestra parte de responsabilidad colectiva, porque estamos divididos. Cada vez que arden las redes hay un fuego que se apaga en nosotros. Volveremos, queramos o no a

la Caverna platónica, porque nos pueden los miedos... ¿O los medios?